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Galatasaray'da sözleşme krizi sona eriyor! Yunus Akgün ile kontrat yenileniyor... Anlaşma çok yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray diğer yandan kadrodaki isimlerle sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Cimbom, altyapısından yetişen yıldız oyuncu Yunus Akgün ile görüşmelerde sona yaklaştı.

Galatasaray'da sözleşme krizi sona eriyor! Yunus Akgün ile kontrat yenileniyor... Anlaşma çok yakın
Burak Kavuncu
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Transferin hızlı takımlarından Galatasaray’da yerli isimlerle sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Daha önce Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan gibi yerli oyuncularla sözleşme uzatan sarı kırmızılılar, rotasını Yunus Akgün’e çevirdi. Uzun süredir oyuncu ile sözleşme yenileme için görüşmelerde bulunulurken, bir türlü anlaşma sağlanamamıştı. Cimbom, oyuncu ve menajeriyle dün gerçekleştirdiği toplantının ardından anlaşmaya çok yaklaştı.

KRİZ ÇÖZÜLÜYOR!

Galatasaray da sözleşme krizi sona eriyor! Yunus Akgün ile kontrat yenileniyor... Anlaşma çok yakın 1

Altyapıdan yetişen Yunus Akgün için sözleşme görüşmelerinde ilerleme kayıt edilirken, Galatasaray’ın Yunus Akgün ile sözleşmesini 4 yıl uzatma konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Yıldız oyuncunun yeni maaşının 2.5 milyon euro olacağı ve tl cinsinden ödeme gerçekleştirileceği öğrenildi.

SERBEST KALMA MADDESİ KALKIYOR

Galatasaray da sözleşme krizi sona eriyor! Yunus Akgün ile kontrat yenileniyor... Anlaşma çok yakın 2

Sözleşmesinde 13 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan yıldız oyuncu ile yapılacak yeni mukavelede serbest kalma maddesinin yer almayacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Yunus Akgün galatasaray
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