Galatasaray'da sözleşme krizi sona eriyor! Yunus Akgün ile kontrat yenileniyor... Anlaşma çok yakın

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray’da yerli isimlerle sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Daha önce Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan gibi yerli oyuncularla sözleşme uzatan sarı kırmızılılar, rotasını Yunus Akgün’e çevirdi. Uzun süredir oyuncu ile sözleşme yenileme için görüşmelerde bulunulurken, bir türlü anlaşma sağlanamamıştı. Cimbom, oyuncu ve menajeriyle dün gerçekleştirdiği toplantının ardından anlaşmaya çok yaklaştı.

KRİZ ÇÖZÜLÜYOR!

Altyapıdan yetişen Yunus Akgün için sözleşme görüşmelerinde ilerleme kayıt edilirken, Galatasaray’ın Yunus Akgün ile sözleşmesini 4 yıl uzatma konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Yıldız oyuncunun yeni maaşının 2.5 milyon euro olacağı ve tl cinsinden ödeme gerçekleştirileceği öğrenildi.

SERBEST KALMA MADDESİ KALKIYOR

Sözleşmesinde 13 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan yıldız oyuncu ile yapılacak yeni mukavelede serbest kalma maddesinin yer almayacağı bildirildi.