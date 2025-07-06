Galatasaray'da sözleşme krizi! Yunus Akgün bir türlü imzayı atmıyor

Süper Lig devi Galatasaray, altyapısında yetişen ve geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Yunus Akgün ile bir türlü sözleşme imzalayamıyor. Sezonun son haftalarından beri görüşme yapan sarı-kırmızılılar henüz anlaşmaya varabilmiş değil.
Galatasaray, Yunus Akgün ile 4 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Maaş konusunda da anlaşan sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün'ün menajerinin yüksek komisyon istemesi sebebiyle masadan kalktı.
Yunus Akgün'ün menajerinin ısrarı yüzünden masadan kalkan Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncuyla anlaştığı rakamın üstünde bir bedel vermek istemiyor. Yaklaşık 1 aydır çözülemeyen bu sorun, henüz halledilebilmiş değil...
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