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Galatasaray'da sözleşme krizi! Yunus Akgün bir türlü imzayı atmıyor

Galatasaray'ın sözleşme yenilemek için bir süredir görüşme yaptığı Yunus Akgün'de sözleşme krizi patlak verdi. Sarı-kırmızılıların teklifini kabul eden Yunus Akgün, menajerinin ekstra isteği sonrası anlaşmayı imzalayamadı. Yunus Akgün'ün menajerinin bu tavrı yüzünden Galatasaray masadan kalktı.

Galatasaray'da sözleşme krizi! Yunus Akgün bir türlü imzayı atmıyor
Emre Şen

Süper Lig devi Galatasaray, altyapısında yetişen ve geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Yunus Akgün ile bir türlü sözleşme imzalayamıyor. Sezonun son haftalarından beri görüşme yapan sarı-kırmızılılar henüz anlaşmaya varabilmiş değil.

GÖRÜŞMELER DURDURULDU

Galatasaray da sözleşme krizi! Yunus Akgün bir türlü imzayı atmıyor 1

Galatasaray, Yunus Akgün ile 4 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Maaş konusunda da anlaşan sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün'ün menajerinin yüksek komisyon istemesi sebebiyle masadan kalktı.

GALATASARAY KOMİSYON VERMEK İSTEMİYOR

Galatasaray da sözleşme krizi! Yunus Akgün bir türlü imzayı atmıyor 2

Yunus Akgün'ün menajerinin ısrarı yüzünden masadan kalkan Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncuyla anlaştığı rakamın üstünde bir bedel vermek istemiyor. Yaklaşık 1 aydır çözülemeyen bu sorun, henüz halledilebilmiş değil...

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Anahtar Kelimeler:
Yunus Akgün galatasaray
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