Galatasaray'da Starsbourg maçında ilk kez oyuna giren Leroy Sane alkışlarla karşılandı!

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Strasbourg ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan sarı kırmızılılarda yeni transfer Leroy Sane oyuncu ikinci yarıda dahil oldu.

TARAFTARLAR ALKIŞLADI!

Yıldız oyuncu oyuna girerken taraftarlar tarafından büyük bir alkış tufanı koparken, yıldız oyuncu da aynı şekilde alkışla karşılık verdi.

STADI AYAĞA KALDIRDI

Bayern Münih’ten transfer edilen Leroy Sane Galatasaray formasıyla ilk kez forma şansı bulurken, sağ kanattan attığı çalımlar ve hızlanmasıyla taraftarları heyecanlandırdı. Henüz daha ilk maçı olmasına rağmen takıma çabuk alışmış gibi görünen yıldız oyuncu taraftarlar tarafından beğeni topladı.

İLK 3’LÜSÜ ÇEKTİRDİ!

Galatasaray formasıyla ilk kez Rams Park’da forma giyen Leroy Sane maç önü ve maç sonu taraftarlarla bir araya geldi. İlk kez 3’lü çektirerek Galatasaray taraftarıyla bütünleşti.