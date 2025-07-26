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Galatasaray'da Starsbourg maçında ilk kez oyuna giren Leroy Sane alkışlarla karşılandı!

Galatasaray hazırlık maçında Fransız temsilcisi Strasbourg ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılarda yeni transfer Leroy Sane maçın ikinci yarısında süre alırken, hızlanması ve çalımlarıyla taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Starsbourg maçında ilk kez oyuna giren Leroy Sane alkışlarla karşılandı!
Burak Kavuncu
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Strasbourg ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan sarı kırmızılılarda yeni transfer Leroy Sane oyuncu ikinci yarıda dahil oldu.

TARAFTARLAR ALKIŞLADI!

Galatasaray da Starsbourg maçında ilk kez oyuna giren Leroy Sane alkışlarla karşılandı! 1

Yıldız oyuncu oyuna girerken taraftarlar tarafından büyük bir alkış tufanı koparken, yıldız oyuncu da aynı şekilde alkışla karşılık verdi.

STADI AYAĞA KALDIRDI

Galatasaray da Starsbourg maçında ilk kez oyuna giren Leroy Sane alkışlarla karşılandı! 2

Bayern Münih’ten transfer edilen Leroy Sane Galatasaray formasıyla ilk kez forma şansı bulurken, sağ kanattan attığı çalımlar ve hızlanmasıyla taraftarları heyecanlandırdı. Henüz daha ilk maçı olmasına rağmen takıma çabuk alışmış gibi görünen yıldız oyuncu taraftarlar tarafından beğeni topladı.

İLK 3’LÜSÜ ÇEKTİRDİ!

Galatasaray da Starsbourg maçında ilk kez oyuna giren Leroy Sane alkışlarla karşılandı! 3

Galatasaray formasıyla ilk kez Rams Park’da forma giyen Leroy Sane maç önü ve maç sonu taraftarlarla bir araya geldi. İlk kez 3’lü çektirerek Galatasaray taraftarıyla bütünleşti.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Leroy Sane
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