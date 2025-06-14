Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Barış Alper Yılmaz gideceği takımı bile belirledi

Galatasaray'da sezonun yıldızlarından Barış Alper Yılmaz takımdan ayrılıyor. Birçok ligden teklif alan Barış Alper Yılmaz, kariyerinin bu döneminde Bundesliga'da forma giymek istediğini Dursun Özbek'e bildirdi.

İNGİLTERE VE İTALYA'DAN TALİPLERİ VARDI

Birçok takımdan teklif alan Barış Alper'e özellikle İngiltere ve İtalya'dan ciddi teklifler vardı. Kendi tarzına uymadığını düşündüğü için bu iki ligden gelen teklifleri reddeden Barış Alper Yılmaz kararını verdi.

TERCİHİ BUNDESLIGA OLDU

Kariyer planlamasını menajeriyle birlikte yapan Barış Alper Yılmaz, Leipzig'in teklifine olumlu yanıt verdi. Sarı-kırmızılıların 30 milyon Euro gibi bir bonservis beklentisi bulunurken pazarlıklar resmen başladı.