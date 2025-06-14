Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Barış Alper Yılmaz gideceği takımı bile belirledi

Galatasaray'da sezonun yıldızlarından Barış Alper Yılmaz takımdan ayrılıyor. Birçok ligden teklif alan Barış Alper Yılmaz, kariyerinin bu döneminde Bundesliga'da forma giymek istediğini Dursun Özbek'e bildirdi.
Birçok takımdan teklif alan Barış Alper'e özellikle İngiltere ve İtalya'dan ciddi teklifler vardı. Kendi tarzına uymadığını düşündüğü için bu iki ligden gelen teklifleri reddeden Barış Alper Yılmaz kararını verdi.
Kariyer planlamasını menajeriyle birlikte yapan Barış Alper Yılmaz, Leipzig'in teklifine olumlu yanıt verdi. Sarı-kırmızılıların 30 milyon Euro gibi bir bonservis beklentisi bulunurken pazarlıklar resmen başladı.
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