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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Barış Alper Yılmaz gideceği takımı bile belirledi

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun en iyi oyuncularından olan Barış Alper Yılmaz'a adeta teklif yağıyor. Birçok ligden talibi olan milli oyuncu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Barış Alper Yılmaz gideceği takımı bile belirledi
Emre Şen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da sezonun yıldızlarından Barış Alper Yılmaz takımdan ayrılıyor. Birçok ligden teklif alan Barış Alper Yılmaz, kariyerinin bu döneminde Bundesliga'da forma giymek istediğini Dursun Özbek'e bildirdi.

İNGİLTERE VE İTALYA'DAN TALİPLERİ VARDI

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Birçok takımdan teklif alan Barış Alper'e özellikle İngiltere ve İtalya'dan ciddi teklifler vardı. Kendi tarzına uymadığını düşündüğü için bu iki ligden gelen teklifleri reddeden Barış Alper Yılmaz kararını verdi.

TERCİHİ BUNDESLIGA OLDU

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Kariyer planlamasını menajeriyle birlikte yapan Barış Alper Yılmaz, Leipzig'in teklifine olumlu yanıt verdi. Sarı-kırmızılıların 30 milyon Euro gibi bir bonservis beklentisi bulunurken pazarlıklar resmen başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Alper Yılmaz galatasaray
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