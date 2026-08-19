SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Lucas Torreira'dan ilginç karar

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira'nın, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Çizme'ye dönmek isteyen tecrübeli oyuncunun transferi ise İtalyan ekibinde yaşanacak bir ayrılığa bağlı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Lucas Torreira'dan ilginç karar
Emre Şen
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir ayrılık gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın orta sahadaki kilit isimlerinden Lucas Torreira'nın, rotasını yeniden İtalya'ya çevirmeye hazırlandığı iddia edildi.

FIORENTINA İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Transfer kulislerinde yer alan son iddialara göre; Uruguaylı yıldız, eski kulübü Fiorentina ile yaptığı görüşmeler sonucunda prensip anlaşmasına vardı. Floransa'ya geri dönmeye çok sıcak bakan Torreira'nın, şartların oluşması halinde Galatasaray'dan ayrılmaya tamamen hazır olduğu belirtildi.

TRANSFERİN ŞARTI: NICOLÒ FAGIOLI

Lucas Torreira'nın yeniden Mor Menekşeler'in formasını giyebilmesi için ise kritik bir şart bulunuyor. İtalyan ekibinin bu transferi resmiyete dökmesinin, kadroda bulunan Nicolò Fagioli'nin takımdan ayrılması durumunda mümkün olacağı ifade edildi.

Öte yandan planlanan transferin gerçekleşmesi halinde; Galatasaray'da ilk 11'in vazgeçilmezi olan Torreira'nın, Fiorentina'da Oulai'nin yedeği konumunda takım rotasyonuna dahil edileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Arda Güler'in kuzeniyiz" deyip soyunma odasına girmeye çalıştılar!"Arda Güler'in kuzeniyiz" deyip soyunma odasına girmeye çalıştılar!
"İsmail Kartal, Asensio'ya kafayı taktı!" Basın toplantısında gülüş gündeme oturdu"İsmail Kartal, Asensio'ya kafayı taktı!" Basın toplantısında gülüş gündeme oturdu
Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira galatasaray Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

4 milyar dolar servet bırakmıştı! Babasından kalan son miras da satışa çıkarıldı

4 milyar dolar servet bırakmıştı! Babasından kalan son miras da satışa çıkarıldı

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.