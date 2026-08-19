Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Lucas Torreira'dan ilginç karar

Süper Lig'de yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir ayrılık gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın orta sahadaki kilit isimlerinden Lucas Torreira'nın, rotasını yeniden İtalya'ya çevirmeye hazırlandığı iddia edildi.

FIORENTINA İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Transfer kulislerinde yer alan son iddialara göre; Uruguaylı yıldız, eski kulübü Fiorentina ile yaptığı görüşmeler sonucunda prensip anlaşmasına vardı. Floransa'ya geri dönmeye çok sıcak bakan Torreira'nın, şartların oluşması halinde Galatasaray'dan ayrılmaya tamamen hazır olduğu belirtildi.

TRANSFERİN ŞARTI: NICOLÒ FAGIOLI

Lucas Torreira'nın yeniden Mor Menekşeler'in formasını giyebilmesi için ise kritik bir şart bulunuyor. İtalyan ekibinin bu transferi resmiyete dökmesinin, kadroda bulunan Nicolò Fagioli'nin takımdan ayrılması durumunda mümkün olacağı ifade edildi.

Öte yandan planlanan transferin gerçekleşmesi halinde; Galatasaray'da ilk 11'in vazgeçilmezi olan Torreira'nın, Fiorentina'da Oulai'nin yedeği konumunda takım rotasyonuna dahil edileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.