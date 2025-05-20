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Galatasaray'da taraftarı çok heyecanlandıran transfer! Sarı-Kırmızılılar'dan Leroy Sane için resmi açıklama

Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken gündemdeki isimlerden Leroy Sane için resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da taraftarı çok heyecanlandıran transfer! Sarı-Kırmızılılar'dan Leroy Sane için resmi açıklama
Berker İşleyen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray yeni sezon için de hazırlıklarını sürdürürken transfer için sürpriz isimler de gündemde.

Sarı-Kırmızılılar'da taraftarı en çok heyecanlandıran isimlerin başında gelen Leroy Sane için de Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, önemli açıklamalarda bulundu.

Ayrılması gündemde olan futbolcular ile ilgili de açıklama yapan Kavukcu, "18 tane yabancımız var, Nando'yu ikna etmeye çalıştık ama gitme taraftarı. Ailesini çocuklarını gönderdi. Mertens aynı şekilde gidiyor. Bu bölgelere transfer yapacağız. Birkaç bölge daha var. Bizden gitmek isteyenler var. Osimhen ile beraber farklı, Osimhen olmazsa farklı bir transfer planımız olacak." ifadelerini kullandı.

SANE İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Leroy_Sane

Abdullah Kavukcu, Bayern Münih forması giyen ve adı gündeme gelen Leroy Sane ile ilgili, "Sane ismini ocak ayında da konuştuk. Bir tek Sane değil, dünyada çok farklı isimler var. Nereye transfer yapacağımızın iki tanesi belli oluyor. 10 numaramız eksik oluyor, kaleci oluyor. Hangi oyuncuları alacağımızı netleştirmedik. Daha start vermedik. Bunun için başkanımızın start vermesini bekliyoruz. Konuşmalarımız oluyor, zamanı var. Çok az zaman kaldı." sözlerini sarf etti.

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transfer Süper Lig son dakika Leroy Sane
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