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Galatasaray'da taraftarı sevindirecek transfer kararı!

Yaz transfer döneminde geç kalınması ve yeni transferlerin kampa yetişememesi nedeniyle sert tepkilerin hedefi olan Galatasaray yönetimi, kışın aynı felaketi yaşamamak için düğmeye bastı! Sarı-kırmızılı idareciler, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda Ocak ayı operasyonuna şimdiden başladı.

Galatasaray'da taraftarı sevindirecek transfer kararı!
Emre Şen

Süper Lig ve Avrupa kulvarında yoğun bir fikstüre giren Galatasaray'da yönetim, sezon başında yapılan stratejik hataların tekrarlanmaması için radikal bir karara imza attı. Yaz transfer döneminde kadroya 5 yeni isim katılmasına rağmen işlemlerin son anlara bırakılması, oyuncuların kamp dönemini kaçırması ve takıma uyum sağlamakta zorlanması sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkarmıştı.

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Eleştirilerin odağındaki sarı-kırmızılı idareciler, yaşanan bu süreçten büyük bir ders çıkararak ara transfer dönemi çalışmalarını erkene çekme kararı aldı. Ocak ayında pazarlık masasında elini güçlendirmek ve transferlerin ikinci yarı kampına eksiksiz katılmasını sağlamak isteyen yönetim, belirlenen hedeflerle şimdiden ilk temasları kurmaya başladı.

OKAN BURUK RAPORU VERDİ: 2 ORTA SAHA, 1 STOPER!

Milliyet'te yer alan habere göre; teknik direktör Okan Buruk'un sunduğu rapor doğrultusunda takviye yapılacak kritik bölgeler resmen belirlendi. Ara transferde orta saha rotasyonunu vites artırarak güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, bu bölgeye iki kaliteli isim birden katmayı planlıyor. Savunma hattındaki aksamaları da göz önünde bulunduran Okan Buruk'un isteğiyle, stoper bölgesine de direkt ilk 11'de oynayabilecek nokta bir transfer yapılacak.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
is isten gectikten sonra 10 tane transfer yapsan nolur sampiyonlar liginden elenceksin ligde belki cok puan kaybi yasayacaksin sonra transfer yok artik bu isler boyle yurumez kanimca
ocak ayına kadar tekrar liderlik gelmezse yapılacak transferlerde hiç bir işe yaramaz
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