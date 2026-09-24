Galatasaray'da taraftarı sevindirecek transfer kararı!

Süper Lig ve Avrupa kulvarında yoğun bir fikstüre giren Galatasaray'da yönetim, sezon başında yapılan stratejik hataların tekrarlanmaması için radikal bir karara imza attı. Yaz transfer döneminde kadroya 5 yeni isim katılmasına rağmen işlemlerin son anlara bırakılması, oyuncuların kamp dönemini kaçırması ve takıma uyum sağlamakta zorlanması sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkarmıştı.

FLORYA'DA SIKI YÖNETİM: AYNI HATA TEKRARLANMAYACAK!

Eleştirilerin odağındaki sarı-kırmızılı idareciler, yaşanan bu süreçten büyük bir ders çıkararak ara transfer dönemi çalışmalarını erkene çekme kararı aldı. Ocak ayında pazarlık masasında elini güçlendirmek ve transferlerin ikinci yarı kampına eksiksiz katılmasını sağlamak isteyen yönetim, belirlenen hedeflerle şimdiden ilk temasları kurmaya başladı.

OKAN BURUK RAPORU VERDİ: 2 ORTA SAHA, 1 STOPER!

Milliyet'te yer alan habere göre; teknik direktör Okan Buruk'un sunduğu rapor doğrultusunda takviye yapılacak kritik bölgeler resmen belirlendi. Ara transferde orta saha rotasyonunu vites artırarak güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, bu bölgeye iki kaliteli isim birden katmayı planlıyor. Savunma hattındaki aksamaları da göz önünde bulunduran Okan Buruk'un isteğiyle, stoper bölgesine de direkt ilk 11'de oynayabilecek nokta bir transfer yapılacak.