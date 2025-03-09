Galatasaray'da taraftarın sevgilisi takımdan ayrılıyor! Yönetime kararını bildirdi

Galatasaray'da Mertens'in hikayesi sezon sonunda bitiyor... İlerleyen yaşı nedeniyle Okan Buruk'un artık çok tercih etmediği yıldız oyuncu kararını verdi.

ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Geçtiğimiz sezon futbolu bırakmanın eşiğinde olan fakat Galatasaray'ın yoğun ısrarları sonrası 1 yıl daha devam eden Mertens, ülkesine döneceğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.

OKAN BURUK TERCİH ETMİYOR,

Son haftalarda Okan Buruk'un ilk 11'de tercih etmediği Mertens'in bu sebeple moralinin bozulduğu ve ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Taraftarın çok sevdiği oyuncuların başında gelen Mertens'in ayrılığı hayranlarını üzdü.