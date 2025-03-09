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  4. Galatasaray'da taraftarın sevgilisi takımdan ayrılıyor! Yönetime kararını bildirdi

Galatasaray'da taraftarın sevgilisi takımdan ayrılıyor! Yönetime kararını bildirdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.03.2025 13:03
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Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuların başında gelen Mertens ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Son haftalarda Okan Buruk'un tercih etmediği Belçikalı oyuncu, ülkesine dönmek istediğini ve takımdan ayrılacağını yönetime bildirdi. Okan Buruk'un yine de takımda tutmak istediği Mertens için kesin karar verildi...

Galatasaray'da taraftarın sevgilisi takımdan ayrılıyor! Yönetime kararını bildirdi
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Mertens'in hikayesi sezon sonunda bitiyor... İlerleyen yaşı nedeniyle Okan Buruk'un artık çok tercih etmediği yıldız oyuncu kararını verdi.

ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Geçtiğimiz sezon futbolu bırakmanın eşiğinde olan fakat Galatasaray'ın yoğun ısrarları sonrası 1 yıl daha devam eden Mertens, ülkesine döneceğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.

OKAN BURUK TERCİH ETMİYOR,

Son haftalarda Okan Buruk'un ilk 11'de tercih etmediği Mertens'in bu sebeple moralinin bozulduğu ve ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Taraftarın çok sevdiği oyuncuların başında gelen Mertens'in ayrılığı hayranlarını üzdü.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray mertens
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