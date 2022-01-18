Galatasaray'da tarihi çöküş! Avrupa Fatihi demeye bin şahit ister

Galatasaray'da kötü gidiş durdurulamıyor. Süper Lig'de dibe vuran ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrılarak yerine Domenec Torrent getirildi. Ancak İspanyol çalıştırıcı ilk maçında Hatay'a 4-2 mağlup oldu ve büyük hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon gösterdiği performansla tarihinin en kötü performanslarından birine imza atan Galatasaray, Avrupa'da da en formsuz takımlar arasına adını yazdırdı.

GALATASARAY, AVRUPA'NIN EN KÖTÜ 6. TAKIMI

Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta yalnızca 7 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar, bu sezon Avrupa'nın en kötü takımları arasında 6. sırada yer alıyor. Avrupa'nın en iyi 10 ligi baz alındığında Süper Lig'den Altay (2 puan) ve Yeni Malatya (3) ilk ikiyi oluşturdu. İtalya'dan Salernitana (4), İngiltere'den Everton (5) ve Almanya'dan G.Fürth (6) takımları da ilk 5'i oluşturdu. Galatasaray bu süreçte rakip ağları 9 kez bulurken, kalesinde 14 gol gördü. Eksi 5 averajla da kötü bir performansa imza attı.

İSMAİL'İN KÖTÜ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Aralık ayındaki Sivas deplasmanında Luyindama ile çarpışan Muslera, 16 maçta kalesinde 20 gol görmüştü. Aslan, onun yokluğunda lige havlu atarken, Türkiye Kupası'na da penaltılarla veda etti. Kaleyi Uruguaylı'dan devralan İsmail Çipe, ilk 11'de çıktığı 6 lig maçında kalesine isabet eden 19 şutun 8'inde gol yedi. İsmail görev yaptığı maçlarda yüzde 58'lik kurtarış performansıyla meslektaşlarının gerisinde kaldı.

