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Galatasaray'da Tarık Çamdal krizi

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

Galatasaray’da maliyeti nedeniyle satılması gündemde olan Tarık Çamdal için kulüplerle müthiş bir telefon trafiği yaşanıyor...

Galatasaray'da Tarık Çamdal krizi

Galatasaray'da Tarık Çamdal'ın elden çıkarılması için yoğun bir telefon trafiği yaşanıyor.

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, tecrübeli oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle Anadolu kulüpleriyle her gün müthiş br trafik yaşıyor. Transferin bitimine 1 hafta kala Tarık Çamdal elden çıkarılmak isteniyor. (Takvim)


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Anahtar Kelimeler:
tarık çamdal Galatasaray

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