Galatasaray'da Tarık Çamdal krizi

Galatasaray'da Tarık Çamdal'ın elden çıkarılması için yoğun bir telefon trafiği yaşanıyor.
İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, tecrübeli oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle Anadolu kulüpleriyle her gün müthiş br trafik yaşıyor. Transferin bitimine 1 hafta kala Tarık Çamdal elden çıkarılmak isteniyor. (Takvim)
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