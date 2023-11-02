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Galatasaray'da tat kaçıran Mauro Icardi gelişmesi! Son 2 maçtır iğneyle oynuyordu...

02.11.2023 08:15 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da bir süredir iğneyle sahaya çıkan Icardi'den kötü haber geldi. Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Icardi ve Ndombele antrenmana katılmadı.

Galatasaray'da tat kaçıran Mauro Icardi gelişmesi! Son 2 maçtır iğneyle oynuyordu...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Takımın geçen sene olduğu gibi bu sene de gol yükünü çeken Icardi'den kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların son yaptığı idmanda yer almayan Icardi'nin Kasımpaşa maçında oynaması beklenmiyor.

BAYERN VE RİZE MAÇLARINDA İĞNEYLE OYNADI

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Beşiktaş maçında sakatlanan Icardi, Bayern Münih ve Çaykur Rizespor maçlarında iğneyle oynayarak takımını yalnız bırakmadı. Sakatlığının daha da ilerlemesinin ardından son idmana katılamayan Icardi için sağlık heyeti tedavisine başladı.

KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAMASI ZOR

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Bu gelişmenin ardından Okan Buruk'un insiyatif alarak yıldız oyuncuyu Kasımpaşa maçında dinlendirmeyi planladığı aktarıldı. Icardi'nin ise ne olursa olsun takımı yalnız bırakmak istemediği ve iğneyle de olsa yine de sahaya çıkmak istediği ifade edildi.

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