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Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın sırrı ortaya çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.11.2020 11:52 | Son Güncelleme

Fatih Terim'in güvenip birebir ilgilenmesi, Selçuk İnan'ın elinden tutması ve genç oyuncunun da çok çalışması.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın sırrı ortaya çıktı

Galatasaray'da şu sıralar Taylan Antalyalı rüzgârı esiyor. Ç. Rize maçında bir gol atan 25 yaşındaki oyuncu performansıyla taraflı-tarafsız herkesin beğenisini topluyor ve millî formayı zorluyor. Peki Taylan Antalyalı'nın bu duruma gelmesindeki etkiler neler? Öncelikli olarak Fatih Terim faktörü. Tecrübeli hoca, genç ismi Lemina ve Seri'nin ayrılığı sonrası defansın önünde, orta saha ile köprü kuracak şekilde hazırladı, birebir ilgilendi.

SELÇUK İNAN, ONA OYNADI

Çiçeği burnunda yardımcı antrenör Selçuk İnan, Taylan'ın elinden tuttu. Ağabeylik görevi üstlenen İnan, 25 yaşındaki oyuncu ile kurduğu yakın ilişkide bütün tecrübelini ona aktardı, pozisyon alma, oyunu okuma gibi taktikler verdi. Taylan Antalyalı da hocalarına söz verdi. Genç isim defansif orta sahada oynayan önemli isimlerin videolarını âdeta ezberledi. Florya'daki mesaisi sonrası hayatını buna göre programladı.

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