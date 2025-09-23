SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk eleştirileri göğüsledi! Teknik heyetine güvendiğini belirtti...

Galatasaray, evinde Konyaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'de 6 maçta 18 puana ulaşarak en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını daha ligin başında 6’ya çıkartı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Okan Buruk ise taraftarın teknik heyet eleştirilerine sert yanıt verdi.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk eleştirileri göğüsledi! Teknik heyetine güvendiğini belirtti...
Burak Kavuncu

Galatasaray Süper Lig’de yoluna kayıpsız devam ederken, teknik direktör Okan Buruk maç sonu son dönemde yapılan eleştirilere yanıt verdi. Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt karşısında alınan ağır mağlubiyetin teknik heyet kalitesinden kaynaklandığını düşünen gazeteci ve taraftarlara ise net bir mesaj verdi.

‘‘ATLETİK PERFORMANS EKİBİMİZ DE ELEŞTİRİLİYOR…’’

Galatasaray da teknik direktör Okan Buruk eleştirileri göğüsledi! Teknik heyetine güvendiğini belirtti... 1

Okan Buruk, "Atletik performans ekibimiz de eleştiriliyor. Baktığımızda bizim 4. senemiz; Geçen sene 55 maç oynamışız, ondan önce 56 maç oynamışız. Milli takımdaki oyuncuları da koyduğumuzda yaklaşık 65 maç, belki Avrupa şampiyonası zamanı 70 maça çıkan oyuncularımız oldu. Bu oyuncuları bu kadar iyi hazırlarken belki Türkiye'nin en az sakatlık yaşayan takımıyız. Bu anlamda kendi ekibimin başarısına çok inanıyorum, çok güveniyorum.’’ ifadelerinde bulundu.

‘‘SADECE TÜRK OLDUKLARI İÇİN…’’

Galatasaray da teknik direktör Okan Buruk eleştirileri göğüsledi! Teknik heyetine güvendiğini belirtti... 2

Okan Buruk, ‘‘Sadece Türk oldukları için birçoğunun eleştirildiğini biliyorum ama ülkemize gelen o kadar çok yabancı teknik adam ve ekip gelip geçti ama dediğim gibi burada son 3 senenin şampiyonu ve gerçekten iyi çalışıp iyi hazırlanan bir ekip var." diye konuştu.

‘‘NORMALLEŞTİRİLİYOR, KATILMIYORUM!’’

Galatasaray da teknik direktör Okan Buruk eleştirileri göğüsledi! Teknik heyetine güvendiğini belirtti... 3

Okan Buruk, "Türkiye'de şampiyon olmak normalleştiriliyor. Buna katılmıyorum. Her takım çaba harcıyor. Çok büyük yatırımlar yapılıyor." Dedi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinan Engin'den Jose ile ilgili olay yaratacak iddialar! ''UEFA ve FIFA...''Sinan Engin'den Jose ile ilgili olay yaratacak iddialar! ''UEFA ve FIFA...''
Yılın En İyi Oyuncusu PSG'den Ousmane Dembele oldu! Ballon d'Or ödülü sahibini buldu...Yılın En İyi Oyuncusu PSG'den Ousmane Dembele oldu! Ballon d'Or ödülü sahibini buldu...
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Süper Lig Konyaspor galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.