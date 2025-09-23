Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk eleştirileri göğüsledi! Teknik heyetine güvendiğini belirtti...

Galatasaray Süper Lig’de yoluna kayıpsız devam ederken, teknik direktör Okan Buruk maç sonu son dönemde yapılan eleştirilere yanıt verdi. Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt karşısında alınan ağır mağlubiyetin teknik heyet kalitesinden kaynaklandığını düşünen gazeteci ve taraftarlara ise net bir mesaj verdi.

‘‘ATLETİK PERFORMANS EKİBİMİZ DE ELEŞTİRİLİYOR…’’

Okan Buruk, "Atletik performans ekibimiz de eleştiriliyor. Baktığımızda bizim 4. senemiz; Geçen sene 55 maç oynamışız, ondan önce 56 maç oynamışız. Milli takımdaki oyuncuları da koyduğumuzda yaklaşık 65 maç, belki Avrupa şampiyonası zamanı 70 maça çıkan oyuncularımız oldu. Bu oyuncuları bu kadar iyi hazırlarken belki Türkiye'nin en az sakatlık yaşayan takımıyız. Bu anlamda kendi ekibimin başarısına çok inanıyorum, çok güveniyorum.’’ ifadelerinde bulundu.

‘‘SADECE TÜRK OLDUKLARI İÇİN…’’

Okan Buruk, ‘‘Sadece Türk oldukları için birçoğunun eleştirildiğini biliyorum ama ülkemize gelen o kadar çok yabancı teknik adam ve ekip gelip geçti ama dediğim gibi burada son 3 senenin şampiyonu ve gerçekten iyi çalışıp iyi hazırlanan bir ekip var." diye konuştu.

‘‘NORMALLEŞTİRİLİYOR, KATILMIYORUM!’’

Okan Buruk, "Türkiye'de şampiyon olmak normalleştiriliyor. Buna katılmıyorum. Her takım çaba harcıyor. Çok büyük yatırımlar yapılıyor." Dedi.