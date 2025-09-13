Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonu Osimhen'in durumunu açıkladı!

Süper Lig’de Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşan Cimbom, karşılaşmadan Icardi ve Yunus Akgün’ün golleriyle 2-0 galip ayrılırken, maçın ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalara bulundu. İşte açıklamalar…

‘‘BU GALİBİYETİ UĞURCAN’A ARMAĞAN EDELİM’’

Okan Buruk, "Bu galibiyeti Uğurcan Çakır'a armağan edelim. Yeğenini kaybetti birkaç gün önce. Ailesine de başsağlığı dilerek başlayacağım. Zor maç. Hem Olimpiyat atmosferi hem de gündüz maçı... İki takım için de zor. Bu stat zor bir stat. Oynadığım dönemde de zordu hocalığım dönemde de zor. Kulübeden saha kenarına gidene kadar zaten 2 dakika geçiyor. Seyretmek için çok kötü. Burada oynamak çok zor. Belki bunu bir şekilde düzeltebilirler. Belki yedek kulübelerini, reklam panolarını saha kenarına yaklaştırıp, belki oyunculara daha çok stat atmosferi verebilirler ama burada oynamak gerçekten zor.’’ dedi.

‘‘BUGÜN DE GOL YEMEDEN BİTİRDİK!’’

Okan Buruk, ‘‘İlk yarı top bizdeydi. İkinci yarı daha fazla üretmeye başladık, daha çok pozisyona girdik. Özellikle oyuncu değişikliği sonrası merkezde Ahmet'in Icardi ile oyunu, bu da golü getirdi. Devamında pozisyonlar bulduk ama iyi bir takıma karşı oynadık. Onların da bir oyun planı vardı ve onu uygulamaya çalıştılar. Geçiş hücumunu birkaç tane de yakaladılar. İyi bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için sevinçliyiz. 5'te 5 yaptık. Bugün de gol yemeden bitirdik. Bu da önemli şeylerden biri.’’ ifadelerinde bulundu.

‘‘BARIŞ ALPER’İ ÖZEL OLARAK PLANLADIM’’

Okan Buruk, "Barış iki hafta aradan sonra oynadı. Onu da özel olarak planlamıştım. Daha az antrenman yaparak geçirdiği dönem, milli takımda geçirdiği dönem vardı. Onu da maçın devamında kullandık. Bir sonraki maçta o da hazır olacak." diye konuştu.

ICARDI AÇIKLAMASI

Okan Buruk, "Icardi'yi uzun tuttum. Aslında daha kısa tutmayı planlıyordum çünkü tabii ki fiziksel olarak hazır değil. %100 hazır değil ama oynadıkça, antrenman yaptıkça daha iyiye gidiyor. Daha kısa tutacaktım ama rakip sahada oynayınca, gole ihtiyacımızın olması süreyi uzattı." dedi.

OSIMHEN’İN SAKATLIĞI…

Okan Buruk, "Osimhen'in durumu birkaç gün içerisinde belli olur, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak diye ümit ediyoruz, öyle düşünüyoruz. Tabii ki ağrıları var. O ağrıları tolere edebilecek mi onu göreceğiz." İfadelerinde bulundu.