Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un doğum günü kutlandı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı. Ardından üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk’un doğum günü kutlandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur da Florya Metin Oktay Tesisleri’ni ziyaret ederek Okan Buruk’un doğum gününe eşlik etti.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.









