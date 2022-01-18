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Galatasaray'da Torrent'in yanına tanıdık isim! Resmen göreve başladı

18.01.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera, Domenec Torrent'in yeni yardımcısı oldu. İspanyol antrenör, bugün gerçekleştirilen sabah antrenmanıyla birlikte görevine resmen başladı. Riera daha önce sarı-kırmızılı kulübün çatısı altında Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünü de yapmıştı.

Galatasaray'da Torrent'in yanına tanıdık isim! Resmen göreve başladı

Galatasaray teknik ekibinde yenilenme tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları Selçuk İnan ile Necati Ateş'le yolların ayrılmasının ardından yeni isimler görevlerine bir bir başlıyor.

RIERA EKİBE DAHİL OLDU

Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent getirilirken, İspanyol teknik adam kendi ekibini de beraberinde getirdi. Yardımcı antrenör arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik ekibe tanıdık bir isim; Albert Riera da dahil oldu.

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GÖREVE RESMEN BAŞLADI

Daha önce Galatasaray'da forma giyen ve teknik direktör Fatih Terim'in de yardımcı antrenörlüğünü yapan Albert Riera, Domenec Torrent'in yeni yardımcı antrenörü oldu. İspanyol çalıştırıcı bugün gerçekleştirilen sabah antrenmanıyla görevine resmen başladı.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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