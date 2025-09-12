Galatasaray'da transferin son günü veda günü oluyor! 3 oyuncuyla yolların ayrılması gündemde...

Süper Lig devi Galatasaray’da transferin son gününde hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un geniş kadro sebebiyle kadroda yer bulamadığı ve gelişimlerinin devamı için oynayabilecekleri kulüplere kiralanmasını istediği Ahmet Kutucu, Metehan Baltacı ve Eyüp Aydın için ayrılık gündemde.
Sarı-kırmızılılar, Eyüp Aydın'ın sözleşmesinin uzatılması için genç oyuncu ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzattıktan sonra Samsunspor'a kiralık olarak göndermeyi planlıyor.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray'ın golcü oyuncusu Ahmed Kutucu'yu istiyor. 25 yaşındaki futbolcunun geleceği bugün netlik kazanacak.
Selçuk İnan'ın ekibi Kocaelispor ise bir süredir Metehan Baltacı'yı istiyor. Genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen İnan, transferin son günü olan bugün imza attırmaya çalışacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum