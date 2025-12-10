SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Uğurcan Çakır penaltıyı kurtardı! Monaco'ya geçit vermedi

Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarısı 0-0 sona eren Monaco karşısında ikinci yarıya şok bir penaltıyla başladı. Davinson Sanchez'in ceza sahası içinde yaptığı harekete VAR müdahale edince penaltı verildi.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır penaltıyı kurtardı! Monaco'ya geçit vermedi
Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi'nin 6.haftasında Fransa deplasmanında Monaco'ya konuk olan temsilcimiz Galatasaray ilk yarısı oldukça tempolu geçen karşılaşmada devreye 0-0 berabere girdi. Maçın ikinci yarısı için tüm hazırlıklarını yapan Galatasaray'a Davinson Sanchez'in şok penaltısı geldi.

UĞURCAN ÇAKIR!

Galatasaray da Uğurcan Çakır penaltıyı kurtardı! Monaco ya geçit vermedi 1

Monaco, Galatasaray ile oynadığı maçta 49. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Fransız ekibinde penaltıda topun başına Denis Zakaria geçti. Zakaria, penaltıda kaleci Uğurcan'ı geçemedi.

UĞURCAN ÇAKIR'IN EŞİNDEN PAYLAŞIM

Galatasaray da Uğurcan Çakır penaltıyı kurtardı! Monaco ya geçit vermedi 2

Monaco karşısında penaltı kurtaran kaleci Uğurcan Çakır büyük sevimç yaşarken, televizyon başında maçı takip eden eşi Kübra Çakır ise sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
23:00 90+7'
Monaco Monaco
1 - 0
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ne yaptın İlkay Gündoğan! Monaco'ya karşı net kaçırdıkNe yaptın İlkay Gündoğan! Monaco'ya karşı net kaçırdık
Fransızlar Galatasaraylı topçularla Monacolu futbolcuları karşılaştırdı! Fransızlar Galatasaraylı topçularla Monacolu futbolcuları karşılaştırdı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Uğurcan Çakır penaltı son dakika galatasaray monaco şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

İş insanının doğum gününde olay çıktı! Model, turist kızı darp etti

İş insanının doğum gününde olay çıktı! Model, turist kızı darp etti

Bahis soruşturmasında tutuklanmıştı! Mert Hakan Yandaş'ın oynadığı maçların kupon görüntüsü ortaya çıktı

Bahis soruşturmasında tutuklanmıştı! Mert Hakan Yandaş'ın oynadığı maçların kupon görüntüsü ortaya çıktı

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Cumayı işaret etti! İddialı asgari ücret çıkışı

Cumayı işaret etti! İddialı asgari ücret çıkışı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.