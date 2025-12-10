Galatasaray'da Uğurcan Çakır penaltıyı kurtardı! Monaco'ya geçit vermedi

Şampiyonlar Ligi'nin 6.haftasında Fransa deplasmanında Monaco'ya konuk olan temsilcimiz Galatasaray ilk yarısı oldukça tempolu geçen karşılaşmada devreye 0-0 berabere girdi. Maçın ikinci yarısı için tüm hazırlıklarını yapan Galatasaray'a Davinson Sanchez'in şok penaltısı geldi.

UĞURCAN ÇAKIR!

Monaco, Galatasaray ile oynadığı maçta 49. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Fransız ekibinde penaltıda topun başına Denis Zakaria geçti. Zakaria, penaltıda kaleci Uğurcan'ı geçemedi.

UĞURCAN ÇAKIR'IN EŞİNDEN PAYLAŞIM

Monaco karşısında penaltı kurtaran kaleci Uğurcan Çakır büyük sevimç yaşarken, televizyon başında maçı takip eden eşi Kübra Çakır ise sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı.