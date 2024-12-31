Galatasaray'da veda hazırlığı... Ülkesine geri dönüyor!

Uzun yıllardır Galatasaray'da forma giyen ve sarı-kırmızılılarla adeta özdeşleşen Fernando Muslera ile yol ayrımına gelindiği iddia edildi.
30 Haziran 2025 yılında Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona erecek olan Muslera'nın kontratını tamamladıktan sonra takımdan ayrılması bekleniyor.
Sözleşmesinin bitmesine tam 6 ay kalan Muslera için birçok Güney Amerika takımının temas halinde olduğu öğrenildi. Urugaylı file bekçisi ise sezon sonu ülkesine dönmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer aldı.
Bu konuda son kararı teknik direktör Okan Buruk'un vereceği ancak 38 yaşındaki file bekçisinin yavaş yavaş ayrılığa hazırlandığı öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar, Fernando Muslera yerine kaleci transferi için kolları sıvarken, bir iddia Almanlar'dan gelmişti. Sky Sport, Cimbom'un ayağı düzgün ve tecrübeli bir kaleci aradığını belirtti. Yapılan habere göre ise, 2015'te Unterhaching'den Werder Bremen'e transfer olan ve sonrasında Klagenfurt ile Zwolle'de de kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki Michael Zetterer'in listenin ilk sırasında yer aldığını belirtti.
2011 yılında sarı - kırmızılılara imza atan Muslera, Galatasaray forması altında tam 17 kupa sevinci yaşadı.
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