Galatasaray'da veda hazırlığı... Ülkesine geri dönüyor!

Uzun yıllardır Galatasaray'da forma giyen ve sarı-kırmızılılarla adeta özdeşleşen Fernando Muslera ile yol ayrımına gelindiği iddia edildi.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

30 Haziran 2025 yılında Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona erecek olan Muslera'nın kontratını tamamladıktan sonra takımdan ayrılması bekleniyor.

ÜLKESİNE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Sözleşmesinin bitmesine tam 6 ay kalan Muslera için birçok Güney Amerika takımının temas halinde olduğu öğrenildi. Urugaylı file bekçisi ise sezon sonu ülkesine dönmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

SON KARAR OKAN BURUK'UN

Bu konuda son kararı teknik direktör Okan Buruk'un vereceği ancak 38 yaşındaki file bekçisinin yavaş yavaş ayrılığa hazırlandığı öğrenildi.

ALMAN BASINI GALATASARAY'IN YENİ KALECİSİNİ DUYURDU

Sarı-Kırmızılılar, Fernando Muslera yerine kaleci transferi için kolları sıvarken, bir iddia Almanlar'dan gelmişti. Sky Sport, Cimbom'un ayağı düzgün ve tecrübeli bir kaleci aradığını belirtti. Yapılan habere göre ise, 2015'te Unterhaching'den Werder Bremen'e transfer olan ve sonrasında Klagenfurt ile Zwolle'de de kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki Michael Zetterer'in listenin ilk sırasında yer aldığını belirtti.

TAM 17 KUPA!

2011 yılında sarı - kırmızılılara imza atan Muslera, Galatasaray forması altında tam 17 kupa sevinci yaşadı.