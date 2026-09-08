Galatasaray'da Victor Osimhen'den kötü haber geldi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu mücadelesine devam eden Galatasaray, yarın deplasmanda Portekiz'in güçlü ekiplerinden Sporting Lizbon'a konuk oluyor. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı temsilcimizin Portekiz kafilesi resmen açıklandı.

4 KRİTİK İSİM KADROYA ALINMADI

Galatasaray, Lizbon deplasmanına dört önemli oyuncusundan yoksun gidiyor. Teknik heyet tarafından duyurulan kamp kadrosunda; sakatlıkları devam eden tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, yıldız golcü Victor Osimhen, orta sahanın kilit ismi Mario Lemina ve savunma oyuncusu Wilfried Singo yer almadı.

GÖZLER ALTERNATİF İSİMLERDE

Özellikle hücum ve orta saha hattındaki Osimhen ile Lemina gibi as oyuncuların eksikliğinde, teknik direktör Okan Buruk'un sahaya nasıl bir ilk 11 süreceği merak konusu oldu. Dört oyuncusunu İstanbul'da bırakan sarı-kırmızılı kafile, zorlu 90 dakika öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye geçecek.