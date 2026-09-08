SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Victor Osimhen'den kötü haber geldi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Osimhen, Lemina, Singo ve Günay kafilede yer almadı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'den kötü haber geldi!
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu mücadelesine devam eden Galatasaray, yarın deplasmanda Portekiz'in güçlü ekiplerinden Sporting Lizbon'a konuk oluyor. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı temsilcimizin Portekiz kafilesi resmen açıklandı.

4 KRİTİK İSİM KADROYA ALINMADI

Galatasaray, Lizbon deplasmanına dört önemli oyuncusundan yoksun gidiyor. Teknik heyet tarafından duyurulan kamp kadrosunda; sakatlıkları devam eden tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, yıldız golcü Victor Osimhen, orta sahanın kilit ismi Mario Lemina ve savunma oyuncusu Wilfried Singo yer almadı.

GÖZLER ALTERNATİF İSİMLERDE

Özellikle hücum ve orta saha hattındaki Osimhen ile Lemina gibi as oyuncuların eksikliğinde, teknik direktör Okan Buruk'un sahaya nasıl bir ilk 11 süreceği merak konusu oldu. Dört oyuncusunu İstanbul'da bırakan sarı-kırmızılı kafile, zorlu 90 dakika öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye geçecek.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TFF'yi yasa boğan feci kaza! Ebubekir Uçar'ın hayatını kaybettiği anların görüntüleri ortaya çıktıTFF'yi yasa boğan feci kaza! Ebubekir Uçar'ın hayatını kaybettiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Trabzonspor'dan Vitor Pereira hamlesi! Bu hafta açıklanacakTrabzonspor'dan Vitor Pereira hamlesi! Bu hafta açıklanacak
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Sporting Lizbon'un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk!

Sporting Lizbon'un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk!

Serhat Kılıç'a veda! Herkes hüngür hüngür ağladı...

Serhat Kılıç'a veda! Herkes hüngür hüngür ağladı...

Altında ibre tersine dönebilir: HSBC’den dikkat çeken tahmin

Altında ibre tersine dönebilir: HSBC’den dikkat çeken tahmin

Kiracılara nefes aldıracak! Dev projede ayrıntılar netleşti!

Kiracılara nefes aldıracak! Dev projede ayrıntılar netleşti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.