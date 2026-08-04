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Galatasaray'da Victor Osimhen'den sürpriz karar! Kaptanlığı neden reddettiği ortaya çıktı...

Sarı-kırmızılı takımın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen'in hazırlık maçlarında kaptanlık pazubendini takım arkadaşlarına devretmesinin perde arkası aralandı. Nijeryalı golcünün birinci kaptan olmak istememesinin asıl gerekçesi belli olurken, bu kritik görev için sürpriz bir adayın ismi ön plana çıktı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'den sürpriz karar! Kaptanlığı neden reddettiği ortaya çıktı...
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi takım kaptanlığı konusu spor kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Hazırlık kampında oynanan Rennes karşılaşmasında kaptanlık pazubendini iki kez kendisine verilmesine rağmen önce Yunus Akgün'e, ardından da Barış Alper Yılmaz'a devreden Victor Osimhen'in bu kararının ardındaki sebep gün yüzüne çıktı.

"AGRESİF BİR YAPIYA SAHİBİM"

Galatasaray da Victor Osimhen den sürpriz karar! Kaptanlığı neden reddettiği ortaya çıktı... 1

Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Teknik Direktör Okan Buruk'un daha önce "Kaptanlarımızdan biri olacak" diyerek işaret ettiği Nijeryalı yıldızın tutumuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Tüzemen, golcü oyuncunun özeleştiri yaparak, "Ben agresif bir yapıya sahibim. Birinci kaptan olmamalıyım" ifadelerini kullandığını ve bu sorumluluğu takımın bir numaralı ismi olarak üstlenmek istemediğini belirtti.

YENİ KAPTAN ADAYI: DAVINSON SANCHEZ

Galatasaray da Victor Osimhen den sürpriz karar! Kaptanlığı neden reddettiği ortaya çıktı... 2

Osimhen'in bu geri adımının ardından Galatasaray'da birinci kaptanın kim olacağı merak konusu oldu. Yıldız forvetin bu yöndeki kararı sonrası yönetime ve teknik heyete bir öneride bulunan Levent Tüzemen, Kolombiya Milli Takımı'nın da kaptanlığını başarıyla yürüten 'El Patron' lakaplı tecrübeli stoper Davinson Sanchez'in bu görev için biçilmiş kaftan olduğunu savundu.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
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