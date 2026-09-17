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Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Fransa'dan sarsıcı transfer iddiası

Galatasaray'ın Nijeryalı dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarlarından çıkmıyor. Fransız basını, Paris Saint-Germain'in yaz döneminde kadrosuna katamadığı 27 yaşındaki süper yıldız için yeniden harekete geçmeye hazırlandığını yazdı. Fransa'da gündeme bomba gibi düşen haberin detayları ve sarı-kırmızılı yönetimin flaş kararı ortaya çıktı.

Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Fransa'dan sarsıcı transfer iddiası
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de ve Avrupa'da sergilediği üstün performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için Avrupa transfer piyasası yeniden hareketlendi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı dünya devleriyle anılan yıldız santrfor için bu kez Fransa'dan sarsıcı bir iddia geldi.

PSG OSIMHEN'DEN VAZGEÇMİYOR!

Galatasaray da Victor Osimhen depremi! Fransa dan sarsıcı transfer iddiası 1

Fransız spor gazetesi Sport'ta yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain, uzun süredir listesinde tuttuğu Victor Osimhen transferinden vazgeçmiş değil. Paris ekibinin, yaz döneminde kadrosuna katamadığı 27 yaşındaki yıldız golcü için takibini sürdürdüğü ve Nijeryalı santrforu yeniden renklerine bağlamak adına pusuda beklediği kaydedildi.

PLANLAR HÜCUM HATTINDAKİ DEĞİŞİME BAĞLI

Galatasaray da Victor Osimhen depremi! Fransa dan sarsıcı transfer iddiası 2

Haberin detaylarında PSG yönetiminin, hücum hattında yaşanabilecek olası bir ayrılık durumunda vakit kaybetmeden Osimhen hamlesini resmiyete dökeceği vurgulandı. Fransız temsilcisinin, kadro yapılanmasında yaşanacak gelişmelere göre sarı-kırmızılıların kapısını astronomik bir teklifle çalabileceği iddia edildi.

GALATASARAY'IN TAVRI NET: 2029'A KADAR BİZİMLE!

Galatasaray da Victor Osimhen depremi! Fransa dan sarsıcı transfer iddiası 3

Fransa'dan gelen bu iddialar gündemi sarsarken, Galatasaray cephesinde ise duruş son derece net. Sarı-kırmızılı yönetimin, kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı golcüyü kesinlikle takımdan göndermeye sıcak bakmadığı bildirildi. Yönetimin, şampiyonluk ve Avrupa hedefleri doğrultusunda Osimhen'i kadroda tutmakta kararlı olduğu ve şu an için somut bir transfer görüşmesine izin vermediği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen
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