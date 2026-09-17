Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Fransa'dan sarsıcı transfer iddiası

Süper Lig'de ve Avrupa'da sergilediği üstün performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için Avrupa transfer piyasası yeniden hareketlendi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı dünya devleriyle anılan yıldız santrfor için bu kez Fransa'dan sarsıcı bir iddia geldi.

PSG OSIMHEN'DEN VAZGEÇMİYOR!

Fransız spor gazetesi Sport'ta yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain, uzun süredir listesinde tuttuğu Victor Osimhen transferinden vazgeçmiş değil. Paris ekibinin, yaz döneminde kadrosuna katamadığı 27 yaşındaki yıldız golcü için takibini sürdürdüğü ve Nijeryalı santrforu yeniden renklerine bağlamak adına pusuda beklediği kaydedildi.

PLANLAR HÜCUM HATTINDAKİ DEĞİŞİME BAĞLI

Haberin detaylarında PSG yönetiminin, hücum hattında yaşanabilecek olası bir ayrılık durumunda vakit kaybetmeden Osimhen hamlesini resmiyete dökeceği vurgulandı. Fransız temsilcisinin, kadro yapılanmasında yaşanacak gelişmelere göre sarı-kırmızılıların kapısını astronomik bir teklifle çalabileceği iddia edildi.

GALATASARAY'IN TAVRI NET: 2029'A KADAR BİZİMLE!

Fransa'dan gelen bu iddialar gündemi sarsarken, Galatasaray cephesinde ise duruş son derece net. Sarı-kırmızılı yönetimin, kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı golcüyü kesinlikle takımdan göndermeye sıcak bakmadığı bildirildi. Yönetimin, şampiyonluk ve Avrupa hedefleri doğrultusunda Osimhen'i kadroda tutmakta kararlı olduğu ve şu an için somut bir transfer görüşmesine izin vermediği vurgulandı.