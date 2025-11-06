Galatasaray'da Victor Osimhen'in gecesi! Amsterdam'da sarı-kırmızılı formayla resmen şov yaptı...

Temsilcimiz Galatasaray, Ajax deplasmanında zorlu bir mücadeleye çıkarken, takımın en önemli gol silahlarından Victor Osimhen gollerine devam etti. Nijeryalı oyuncu attığı gollerle takımını Şampiyonlar Ligi arenasında resmen sırtladı. İşte detaylar…

ÖNCE UÇAN KAFAYLA ÖNE GEÇİRDİ!

Galatasaray’da Leroy Sané’nin rakip ceza sahasına adrese teslim ortasında Osimhen nefis bir kafa vuruşu yaparak takımını 1-0 öne geçiren golü buldu. Bu golle birlikte sarı-kırmızılılar maçta skoru 1-0’a getirdi.

OSIMHEN’DEN DUBLE!

Ajax deplasmanında Galatasaray Barış Alper Yılmaz’ın sağ kanattan ortaladığı pozisyonda top rakip defans oyuncusunun eline çarptı. Hakem maç sırasında devam kararı verse de VAR’ın uyarısıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen golü buldu ve maçta 2.golünü attı.

PENALTIDAN BİR GOL DAHA! HAT-TRICK YAPTI...

BarışAlper Yılmaz'ın sert şutunda defansın eline çarpan topun ardından hakem penaltıyı gösterdi. Topun başına geçen Osimhen golü attı ve hat-trick yaptı.

AN İTİBARİYLE ZİRVEDE…

An itibarıyla Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun en golcüleri:

Osimhen: 7

Haaland: 5

Harry Kane: 5

Mbappe: 5

Bodo/Glimt maçında fileleri havalandıran ve üst üste 7. maçta gol atarak rekor kıran Osimhen, Ajax maçındaki golüyle birlikte bu rekorunu da geliştirdi.

Üst üste 8 Avrupa maçında fileleri havalandırdı.

Tottenham (2)

AZ Alkmaar (1)

Dynamo Kyiv (1)

Ajax (1)

AZ Alkmaar (1)

Liverpool (1)

Bodo/Glimt (2)

Ajax (3)