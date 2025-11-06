SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Victor Osimhen'in gecesi! Amsterdam'da sarı-kırmızılı formayla resmen şov yaptı...

Şampiyonlar Ligi’nin 4.haftasında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda deplasmanında Ajax ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, ikinci yarıda takımını taşıyan isim golcü oyuncu Victor Osimhen oldu. Nijeryalı oyuncu attığı 3 golle takımını resmen sırtladı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in gecesi! Amsterdam'da sarı-kırmızılı formayla resmen şov yaptı...
Burak Kavuncu

Temsilcimiz Galatasaray, Ajax deplasmanında zorlu bir mücadeleye çıkarken, takımın en önemli gol silahlarından Victor Osimhen gollerine devam etti. Nijeryalı oyuncu attığı gollerle takımını Şampiyonlar Ligi arenasında resmen sırtladı. İşte detaylar…

ÖNCE UÇAN KAFAYLA ÖNE GEÇİRDİ!

Galatasaray da Victor Osimhen in gecesi! Amsterdam da sarı-kırmızılı formayla resmen şov yaptı... 1

Galatasaray’da Leroy Sané’nin rakip ceza sahasına adrese teslim ortasında Osimhen nefis bir kafa vuruşu yaparak takımını 1-0 öne geçiren golü buldu. Bu golle birlikte sarı-kırmızılılar maçta skoru 1-0’a getirdi.

OSIMHEN’DEN DUBLE!

Galatasaray da Victor Osimhen in gecesi! Amsterdam da sarı-kırmızılı formayla resmen şov yaptı... 2

Ajax deplasmanında Galatasaray Barış Alper Yılmaz’ın sağ kanattan ortaladığı pozisyonda top rakip defans oyuncusunun eline çarptı. Hakem maç sırasında devam kararı verse de VAR’ın uyarısıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen golü buldu ve maçta 2.golünü attı.

PENALTIDAN BİR GOL DAHA! HAT-TRICK YAPTI...

Galatasaray da Victor Osimhen in gecesi! Amsterdam da sarı-kırmızılı formayla resmen şov yaptı... 3

BarışAlper Yılmaz'ın sert şutunda defansın eline çarpan topun ardından hakem penaltıyı gösterdi. Topun başına geçen Osimhen golü attı ve hat-trick yaptı.

AN İTİBARİYLE ZİRVEDE…

An itibarıyla Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun en golcüleri:

Osimhen: 7
Haaland: 5
Harry Kane: 5
Mbappe: 5

OSIMHEN'DEN REKOR GELDİ!

Galatasaray da Victor Osimhen in gecesi! Amsterdam da sarı-kırmızılı formayla resmen şov yaptı... 4

Bodo/Glimt maçında fileleri havalandıran ve üst üste 7. maçta gol atarak rekor kıran Osimhen, Ajax maçındaki golüyle birlikte bu rekorunu da geliştirdi.

Üst üste 8 Avrupa maçında fileleri havalandırdı.

Tottenham (2)
AZ Alkmaar (1)
Dynamo Kyiv (1)
Ajax (1)
AZ Alkmaar (1)
Liverpool (1)
Bodo/Glimt (2)
Ajax (3)

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ'dan Chelsea'ye geçit yok! Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ'dan Chelsea'ye geçit yok!
FIBA Europe Cup'da Aliağa Romanya'da kazandı! FIBA Europe Cup'da Aliağa Romanya'da kazandı!
Anahtar Kelimeler:
rekor son dakika ajax hat trick şampiyonlar ligi Victor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

İki holdinge kayyum atandı!

İki holdinge kayyum atandı!

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.