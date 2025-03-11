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Galatasaray'da Victor Osimhen'in hikayesi sona eriyor! İstediği rakam camiayı çıkmaza soktu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.03.2025 10:48
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Galatasaray'da sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in kalma şartı ortaya çıktı. Napoli'nin en az 70 milyon Euro istediği Osimhen için bir sorun da yıllık maaşı olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in hikayesi sona eriyor! İstediği rakam camiayı çıkmaza soktu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Osimhen'in takımda kalma ihtimali her geçen gün daha da azalıyor. Napoli ile henüz pazarlık masasına bile oturamayan sarı-kırmızılılar, Osimhen'den gelen talep sonrası bir hayli şaşırdı.

NAPOLI EN AZ 70 İSTİYOR VE NAKİT!

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İtalyan devi Napoli, Osimhen için her kulüpten en az 70 milyon Euro talep ediyor. Bu paranın tamamını nakit isteyen Napoli, taksitli tekliflere cevap bile vermiyor.

OSIMHEN'İN YILLIK MAAŞ TALEBİ CEP YAKTI

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Victor Osimhen, Galatasaray'dan yıllık 15 Milyon Euro maaş istedi. İki takımın anlaşması durumunda bonuslar hariç 15 milyon Euro isteyen Osimhen'in durumu iyice çıkmaza girdi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
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