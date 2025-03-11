Galatasaray'da Victor Osimhen'in hikayesi sona eriyor! İstediği rakam camiayı çıkmaza soktu

Galatasaray'da Osimhen'in takımda kalma ihtimali her geçen gün daha da azalıyor. Napoli ile henüz pazarlık masasına bile oturamayan sarı-kırmızılılar, Osimhen'den gelen talep sonrası bir hayli şaşırdı.

NAPOLI EN AZ 70 İSTİYOR VE NAKİT!

İtalyan devi Napoli, Osimhen için her kulüpten en az 70 milyon Euro talep ediyor. Bu paranın tamamını nakit isteyen Napoli, taksitli tekliflere cevap bile vermiyor.

OSIMHEN'İN YILLIK MAAŞ TALEBİ CEP YAKTI

Victor Osimhen, Galatasaray'dan yıllık 15 Milyon Euro maaş istedi. İki takımın anlaşması durumunda bonuslar hariç 15 milyon Euro isteyen Osimhen'in durumu iyice çıkmaza girdi.