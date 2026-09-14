Galatasaray'da Victor Osimhen mucizesi! Trabzonspor derbisi öncesi planlar sil baştan

Galatasaray'da Trendyol Süper Lig'in zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik Trabzonspor derbisi öncesi sağlık heyetinden peş peşe sevindirici haberler geliyor. Başakşehir deplasmanında yaşanan sakatlıkların ardından planlarını milli ara sonrasına göre yapan sarı-kırmızılı teknik heyet, gelen son raporlarla birlikte rotayı yeniden derbiye çevirdi.

OSİMHEN'DE İBRE TERSİNE DÖNDÜ: HAFTA İÇİ SAHADA!

Normal şartlarda yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen ve Devler Ligi'ndeki Barcelona maçına saklanacağı düşünülen Victor Osimhen'in tedavi sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre; sağlık ekibinin uyguladığı yoğun programa son derece olumlu reaksiyon veren Nijeryalı süperstarın, hafta içinde takımla birlikte antrenmanlara çıkma ihtimali doğdu. Sağlık heyetinden gelecek son rapora göre, golcü oyuncunun zorlu Trabzonspor deplasmanının maç kadrosuna dahil edilebileceği belirtildi.

MARİO LEMİNA İÇİN DE ÖZEL MESAİ

Sarı-kırmızılı ekipte Osimhen ile birlikte Başakşehir maçında fire veren ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülen Mario Lemina için de seferberlik ilan edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un orta sahadaki en önemli dinamolarından biri olan Gabonlu yıldızın, dev derbinin kafilesine dahil edilebilmesi adına sağlık ekibi tarafından yoğun bir çaba sarf ediliyor.