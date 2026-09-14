Sergen Yalçın o kulübü topa tuttu! "Transferlerinin çoğunu beğenmedim"

Sergen Yalçın, Kafa Sports'ta katıldığı programda Türk futbolunun gündemine dair önemli değerlendirmeler yaptı. Galatasaray'ın transferlerinden Süper Lig ekiplerinin stat zeminlerine, Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki oyunundan Arda Güler'in Real Madrid'deki durumuna kadar birçok konuya değinen Yalçın, dikkat çeken ifadeler kullandı.

SERGEN YALÇIN: "GALATASARAY'IN GİDİŞATI SAĞLIKLI DEĞİL"

Galatasaray'ın son dönemdeki yapılanmasını değerlendiren Sergen Yalçın, sarı-kırmızılıların transferlerinin önemli bölümünü beğenmediğini söyledi.

Yalçın, "Galatasaray'ın gidişatının çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yaptıkları transferlerin çoğunu beğenmedim. Leao'yu çok beğeniyorum. Bir ara düşünmüştük ama rakamlar çok yüksek diye girememiştik" ifadelerini kullandı.

"BATRAKOV, GREENWOOD, SALAH, LUKAKU..."

Galatasaray'ın yanı sıra Süper Lig'deki yıldız transferleri de Sergen Yalçın'ın eleştirilerinden nasibini aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Leao, Greenwood, Salah, Lukaku... Dünya paralar verildi, hepsi o oyunun çok uzağındalar" dedi.

Yalçın ayrıca Galatasaray'ın yeni transferlerinden Batrakov'un Şampiyonlar Ligi seviyesinde olmadığını savundu.

"Batrakov, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılacak seviyede değil. Göze hoş gelen bir futbolu yok. Etliye sütlüye karışmayan klasik bir 8 numara" ifadelerini kullandı.

"LEAO'YU O ZEMİNDE NE BEKLİYORSUN?"

Sergen Yalçın, Süper Lig'deki stat zeminlerine de tepki gösterdi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un sahalarının kötü durumda olduğunu belirten Yalçın, Beşiktaş'ın zeminini ise olumlu değerlendirdi.

Yalçın, "200-300 milyon euroluk bütçelerle takım kuruyorsun, o zeminlerin hali nedir öyle? İnanılır gibi değil. Leao almışsın, o zeminde ne bekliyorsun?" sözleriyle dikkat çekti.

FENERBAHÇE'NİN ROMA MAÇI YORUMU

Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını da değerlendiren Sergen Yalçın, sarı-lacivertlilerin ortaya koyduğu futbolu beğendiğini söyledi.

Roma'dan daha etkili bir oyun beklediğini belirten Yalçın, "Fenerbahçe de savunma anlayışıyla oynadı, iyi... Oyunu iyi oynuyor Fenerbahçe. Kazanabilirdi de maçı Fenerbahçe aslında" ifadelerini kullandı.

Ancak Fenerbahçe'nin saha dışındaki gündemden bir türlü kurtulamadığını savunan Yalçın, "Şu teraneden bir çıksa Fenerbahçe, çıkamıyor bir türlü. Bir kötü sonuçtan, bir İsmail Kartal'dan, bir oradan... Çıkamıyor bir türlü" dedi.

SERGEN YALÇIN'DAN ARDA GÜLER'E MOURINHO UYARISI

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, Portekizli çalıştırıcının İspanyol devinde uzun süre kalacağını düşünmediğini söyledi.

Yalçın, "Mourinho'nun çok kalacağını düşünmüyorum Real Madrid'de. Bence o antrenörlüğü falan bırakmış" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'e de tavsiyede bulunan Yalçın, genç yıldızın Mourinho ile yaşanabilecek sorunlardan uzak durması gerektiğini belirtti:

"Arda'ya tavsiyem aman idare et orada biraz. Bununla uğraşma. Zaten gider oradan. Seni de yakmasın yani giderken."

"SALAH'IN KONYA'DA HİÇBİR OLUMLU HAREKETİ YOK"

Sergen Yalçın, Konya karşılaşmasında Mohamed Salah'ın performansını da sert sözlerle eleştirdi.

Mısırlı yıldızın 90 dakika boyunca etkisiz kaldığını savunan Yalçın, "Salah'ın Konya'da 90 dakika boyunca hiçbir olumlu hareketi yok, hiçbir şey yapmadı. Bu kadar yatırım yaptın. Bu maçları kazanamayacaksan hangi maçı kazanacaksın, neyi kazanacaksın?" ifadelerini kullandı.

Yalçın'ın açıklamaları, Süper Lig'deki yüksek maliyetli transferlerin saha içindeki performansı konusunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.