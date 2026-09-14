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Mısır'dan olay Salah yorumu! "Bu takımda işi çok zor..."

Trabzonspor'un Konyaspor karşısında aldığı 1-0'lık yenilgi Mısır basınında da geniş yankı buldu. Mohamed Salah'ın performansı tartışılırken, yıldız futbolcunun kaptanlık pazubandını takması yönünde çağrılar yapıldı.

Mısır'dan olay Salah yorumu! "Bu takımda işi çok zor..."
Burak Kavuncu

Trabzonspor'un Konyaspor deplasmanında 1-0 mağlup olması sonrası gözler takımın yıldız oyuncusu Mohamed Salah'a çevrildi. Mısır basınında yer alan değerlendirmelerde, bordo-mavili takımın kötü gidişatından çıkabilmesi için Salah'ın liderlik rolünü üstlenmesi gerektiği savunuldu.

MISIR BASININDAN SALAH İÇİN KAPTANLIK ÇAĞRISI

Mısır dan olay Salah yorumu! "Bu takımda işi çok zor..." 1

Mısır'da yayımlanan haberlerde, Trabzonspor taraftarlarının sosyal medya üzerinden Mohamed Salah'ın takım kaptanı olması yönünde görüş bildirdiği aktarıldı. Taraftarların, tecrübeli yıldızın saha içerisindeki liderliğinden daha fazla yararlanılması gerektiğini düşündüğü belirtildi.

Haberlerde ayrıca Salah'ın kaptanlık pazubandını takmasının, takım üzerindeki etkisini artırabileceği yönündeki yorumlara yer verildi.

MOHAMED FARES'TEN TRABZONSPOR YORUMU

Mısır dan olay Salah yorumu! "Bu takımda işi çok zor..." 2

Al Ahly TV sunucusu Mohamed Fares de Trabzonspor'un son durumuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Fares, 1 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Salah'ın içinde bulunduğu duruma dikkat çekti.

Fares, Trabzonspor'un Konyaspor karşısındaki yenilgisini hatırlatarak bordo-mavili ekibin rakibine sezonun ilk puanlarını verdiğini vurguladı.

"SALAH İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ZOR"

Mısır dan olay Salah yorumu! "Bu takımda işi çok zor..." 3

Mısırlı sunucu, Trabzonspor'un sezon planlamasına da eleştiri getirdi. Fares, takımın yapılanmasının büyük ölçüde Salah'ın transferi üzerine kurulduğunu savunarak yıldız futbolcunun işinin kolay olmadığını ifade etti.

“Salah, Trabzonspor formasıyla Konyaspor’a mağlup oldu. Rakip takım önceki 4 maçının tamamını kaybetmişti; yani bu sonuç, onlar adına sadece ilk galibiyet değil, aynı zamanda sezonun ilk puanları anlamına geliyordu. Bu sezonki tek planı kendisini transfer etmek olan ve bundan başka şeye dair bir planı bulunmayan bir takımda, Salah için durum gerçekten çok ama çok zor”

TRABZONSPOR'DA GÖZLER SALAH'TA

Mısır dan olay Salah yorumu! "Bu takımda işi çok zor..." 4

Konyaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Trabzonspor'da Salah'ın saha içindeki rolü de yeniden tartışılmaya başlandı. Mısır basınındaki kaptanlık çağrısının bordo-mavili yönetim ve teknik heyetin nasıl karşılık vereceği ise merak konusu oldu.

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Trabzonspor Muhammed Salah Mısır
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