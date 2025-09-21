SPOR

Galatasaray'da Victor Osimhen müjdesi! Konyaspor maçı öncesi resmi açıklama geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada Osimhen'in takımla çalışmalara başladığını açıkladı.

Emre Şen
Galatasaray, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda Konyaspor maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

VICTOR OSIMHEN GERİ DÖNDÜ

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken sonrasında bireysel çalışmalarını sürdürdü. Galatasaray'da bu sezon 3 maçta süre bulan Nijeryalı futbolcu, 2 gol attı.

ŞANS VERMESİ HALİNDE OYNAYABİLECEK

Okan Buruk'un şans vermesi halinde Victor Osimhen'in Konyaspor maçında oynayabileceği öğrenildi.

