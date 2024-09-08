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Galatasaray'da Victor Osimhen sonrası hedefteki yeni yıldız Aymeric Laporte! Gelmeye sıcak bakıyor...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.09.2024 21:46
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Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray, savunmaya güçlendirmek adına çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların listesindeki yeni yıldız futbolcu belli oldu. İşte detaylar...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer döneminin sonuna doğru yaklaşırken transfer çalışmalarına yeniden hız kazandı. Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katarak dikkat çeken sarı-kırmızılıların yeni bir yıldızın peşinde olduğu öne sürüldü.

YAKINDAN İLGİLENİYOR

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Galatasaray'ın, takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcuyu transfer listesine eklediği belirtildi. Gelen bilgilere göre, sarı - kırmızılıların Al Nassr forması giyen Aymeric Laporte ile yakından ilgilendiği aktarıldı.

SICAK BAKIYOR

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Sarı-kırmızılıların, yıldız stoperi en kötü ara transfer döneminde renklerine bağlamayı hedeflediği kaydedildi. Okan Buruk'un da çok beğendiği Aymeric Laporte'unda Avrupa'da yeniden forma giymeye sıcak baktığı iddia edildi.

GEÇEN SEZON BAŞINDA TRANSFER OLMUŞTU

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İspanyol savunmacı geçtiğimiz sezon başında Manchester City'den 27.5 milyona Suudi Arabistan ekibine katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray Victor Osimhen
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