Galatasaray'da Victor Osimhen sonrası hedefteki yeni yıldız Aymeric Laporte! Gelmeye sıcak bakıyor...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer döneminin sonuna doğru yaklaşırken transfer çalışmalarına yeniden hız kazandı. Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katarak dikkat çeken sarı-kırmızılıların yeni bir yıldızın peşinde olduğu öne sürüldü.

YAKINDAN İLGİLENİYOR

Galatasaray'ın, takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcuyu transfer listesine eklediği belirtildi. Gelen bilgilere göre, sarı - kırmızılıların Al Nassr forması giyen Aymeric Laporte ile yakından ilgilendiği aktarıldı.

SICAK BAKIYOR

Sarı-kırmızılıların, yıldız stoperi en kötü ara transfer döneminde renklerine bağlamayı hedeflediği kaydedildi. Okan Buruk'un da çok beğendiği Aymeric Laporte'unda Avrupa'da yeniden forma giymeye sıcak baktığı iddia edildi.

GEÇEN SEZON BAŞINDA TRANSFER OLMUŞTU

İspanyol savunmacı geçtiğimiz sezon başında Manchester City'den 27.5 milyona Suudi Arabistan ekibine katılmıştı.