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Galatasaray'da Victor Osimhen transferi arap saçına döndü! Napoli Başkanı De Laurentiis şartlarını sıraladı...

Galatasaray’ın transferde birinci hedefi olan Victor Osimhen için Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’den Osimhen’in transferine dair çarpıcı açıklamalar geldi.

Galatasaray'da Victor Osimhen transferi arap saçına döndü! Napoli Başkanı De Laurentiis şartlarını sıraladı...
Burak Kavuncu

Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ederken, İtalyan ekibi Napoli’nin Başkanı De Laurentiis’den Victor Osimhen için önemli açıklamalar geldi. İtalyan medyasından Corriere dello Sport’un haberine göre, Napoli Başkanı De Laurentiis, Galatasaray’ın 75 milyon Euro teklifine sıcak baksa da Galatasaray’dan bazı kritik talepleri olduğu iddia edildi. İşte talepler…

TALEPLERİ BİTMEK BİLMİYOR!

Galatasaray da Victor Osimhen transferi arap saçına döndü! Napoli Başkanı De Laurentiis şartlarını sıraladı... 1

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in Galatasaray’dan istediği talepler için İtalyan basınından iddialar gelmeye devam ediyor. İsteklerinin ilk sırasında yıldız golcü Victor Osimhen’in, 3 yıl boyunca İtalya'ya satılmamasını içeren madde yer alıyor. Napoli başkanı ayrıca oyuncunun bonservis bedeli olan 75 M€'nun çoğunluğu nakit isterken, taksit sayısının maksimum 2 olmasını talep ediyor. De Laurentiis’in son talebi ise banka teminatının 1 tane değil, 75 M€'nun tamamını kapsayacak şekilde olması.

TARAFTARLAR ÇILDIRDI!

Galatasaray da Victor Osimhen transferi arap saçına döndü! Napoli Başkanı De Laurentiis şartlarını sıraladı... 2

Napoli başkanı De Laurentiis'in bitmek bilmeyen talepleri Galatasaray taraftarını resmen çıldırttı. Victor Osimhen transferi için her türlü zorluğu çıkaran De Laurentiis, Galatasaray taraftarı tarafından düşman ilan edilmiş durumda. Sarı kırmızılı taraftarlar transferin sürekli yokuşa sürülmesi üzerine Başkan De Laurentiis’e sosyal medyada resmen ateş püskürdü.

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