SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi! Atletico Madrid maçında forma giyecek mi?

Sezon başında 30 milyon euroya transfer edilen Wilfried Singo, Galatasaray’da performansından çok sakatlığıyla konuşuluyor. Yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak olan tecrübeli savunmacının Atletico Madrid maçında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini korurken, son karar kulüp doktoru Yener İnce’nin raporu ve Okan Buruk’un değerlendirmesiyle netleşecek.

Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi! Atletico Madrid maçında forma giyecek mi?
Berker İşleyen
Wilfried Singo

Wilfried Singo

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Wilfried Singo, performansından çok yaşadığı sakatlık süreciyle gündemde kalmaya devam ediyor. Tecrübeli savunmacının Atletico Madrid maçında forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.

3 AYDIR SAHALARDAN UZAK

Galatasaray da Wilfried Singo gelişmesi! Atletico Madrid maçında forma giyecek mi? 1

Yaklaşık 3 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Wilfried Singo'nun dönüş tarihi belirsizliğini koruyor. Bu süreçte 16 karşılaşmayı kaçıran oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında soru işaretlerine neden oldu.

SON KARAR YENER İNCE VE OKAN BURUK'TA

Galatasaray da Wilfried Singo gelişmesi! Atletico Madrid maçında forma giyecek mi? 2

Singo'nun Atletico Madrid maçındaki durumu, kulüp doktoru Yener İnce'nin hazırlayacağı sağlık raporuna göre netleşecek. Teknik direktör Okan Buruk, son antrenmanın ardından oyuncunun maç kadrosunda yer alıp almayacağına karar verecek. Singo, pazartesi günü yapılan Atletico Madrid maçı antrenmanında da yer almadı.

YENER İNCE'DEN MESAJ

Galatasaray da Wilfried Singo gelişmesi! Atletico Madrid maçında forma giyecek mi? 3

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Gaziantep maçı sonrası yaptığı açıklamada Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin kendisine mesaj attığını söyledi. Tüzemen, canlı yayında Yener İnce'nin mesajını şu sözlerle aktardı:

"Singo'nun sakatlığı adale değil tendon. İyileşti ancak çok yüksek risk taşıyor. 70 değil, 52 gün oldu ve oynaması için henüz erken."

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NBA'de Los Angeles Clippers, üst üste 6. galibiyetini aldıNBA'de Los Angeles Clippers, üst üste 6. galibiyetini aldı
Beşiktaş son dakikalarda kazandı! Ünlü gazeteci Siyah-Beyazlılar'ın eksiğini açıkladıBeşiktaş son dakikalarda kazandı! Ünlü gazeteci Siyah-Beyazlılar'ın eksiğini açıkladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk son dakika galatasaray Wilfried Singo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.