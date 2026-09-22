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Galatasaray'da Wilfried Singo'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray'da üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'dan sevindiren haber geldi. Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası tedavisine başlanan 25 yaşındaki Fildişili stoperin sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Galatasaray'da Wilfried Singo'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!
Burak Kavuncu
Wilfried Singo

Wilfried Singo

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sarı-kırmızılı ekibin Fildişili savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun tedavi sürecinde sona gelindi. Yıldız futbolcunun takıma katılacağı tarih netleşti.

YOĞUN TEDAVİ UYGULANDI!

Galatasaray da Wilfried Singo nun sahalara dönüş tarihi belli oldu! 1

Süper Lig ve Avrupa kulvarında yoğun bir maç trafiğine giren Galatasaray'da savunma hattını sevindiren bir gelişme yaşandı. Üst üste yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle bir türlü istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun sahalara geri döneceği tarih açıklandı.

Son olarak 3 Eylül tarihinde gerçekleştirilen takım antrenmanında talihsiz bir sakatlık yaşayan 25 yaşındaki yetenekli futbolcu, bir süredir sağlık heyetinin gözetiminde özel bir tedavi ve rehabilitasyon programı uyguluyordu. Yeşil sahalardan uzak kaldığı dönemde yoğun bir tedavi sürecinden geçen Singo'nun durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği kaydedildi.

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Galatasaray da Wilfried Singo nun sahalara dönüş tarihi belli oldu! 2

Sarı-kırmızılı teknik heyetin ve sağlık ekibinin titizlikle takip ettiği süreçte sona yaklaşıldı. Elde edilen bilgilere göre, Fildişili stoperin bu ay sonu itibarıyla sakatlığını tamamen atlatarak takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Wilfried Singo'nun fiziksel olarak hazır hale gelmesiyle birlikte, Galatasaray teknik direktörünün savunmadaki elini bir hayli rahatlatacağı öngörülüyor.

Wilfried Singo'nun bu ay sonunda takıma katılacak olması, kritik maçlar öncesinde Galatasaray camiasında moral depoladı. 25 yaşındaki savunmacının kısa sürede eski formuna kavuşup formasına yeniden sırtlaması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Wilfried Singo
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