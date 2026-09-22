Fransa’da Mbappe endişesi! Türkiye maçı öncesi yaşandı

Fransa Milli Takımı’nda Türkiye karşılaşması öncesi Kylian Mbappe gelişmesi yaşandı. L’Équipe’in haberine göre pazartesi günü Zinedine Zidane yönetimindeki ilk çalışmada yer alan yıldız futbolcu, soğuk algınlığı şikayetleri nedeniyle salı günkü idmanda takımdan ayrı kaldı.

MBAPPE İDMANDA YER ALMADI

Fransa’nın 23 kişilik kadrosunda bulunan oyuncular salı günü çalışmalarını sürdürürken, antrenmanda yer almayan tek isim Kylian Mbappe oldu.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre deneyimli golcü, yaşadığı soğuk algınlığı belirtileri nedeniyle tedbir amacıyla dinlendirildi. Mbappe’nin sağlık durumu teknik heyet tarafından yakından takip edilirken, yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde yeniden takımla çalışması bekleniyor.

İLK RAKİP MİLLİLERİMİZ

Fransa Milli Takımı, uluslararası maç takviminde ilk olarak Türkiye ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi cuma günü oynanacak.

Mbappe’nin karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceği önümüzdeki günlerde yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Fransa, Türkiye maçının ardından Belçika ile iki kez, İtalya ile de bir kez karşılaşacak.

ZİDANE’DAN MBAPPE İÇİN YENİ PLAN

RMC Sport’un haberine göre teknik direktör Zinedine Zidane, Mbappe’yi hücumun sol kanadında kullanmayı düşünüyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Ousmane Dembele’nin santrfor bölgesine çekilmesi planlanıyor. Mbappe ise Fransa Milli Takımı’nın hücumdaki en önemli silahlarından biri olmayı sürdürüyor.

FRANSA’NIN GOL REKORTMENİ

Kylian Mbappe, geçtiğimiz yaz düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda Olivier Giroud’yu geride bırakarak Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olmuştu.

Fransız yıldızın yokluğu ya da tam olarak hazır olmaması, Türkiye karşılaşması öncesinde Zidane’ın hücum planlamasında önemli bir başlık olarak öne çıkıyor.