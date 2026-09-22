SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Fransa’da Mbappe endişesi! Türkiye maçı öncesi yaşandı

Fransa Milli Takımı’nın yıldızı Kylian Mbappe, soğuk algınlığı belirtileri nedeniyle salı günkü antrenmanda yer almadı. Türkiye ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde Fransız yıldızın sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Fransa’da Mbappe endişesi! Türkiye maçı öncesi yaşandı
Burak Kavuncu
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fransa Milli Takımı’nda Türkiye karşılaşması öncesi Kylian Mbappe gelişmesi yaşandı. L’Équipe’in haberine göre pazartesi günü Zinedine Zidane yönetimindeki ilk çalışmada yer alan yıldız futbolcu, soğuk algınlığı şikayetleri nedeniyle salı günkü idmanda takımdan ayrı kaldı.

MBAPPE İDMANDA YER ALMADI

Fransa’da Mbappe endişesi! Türkiye maçı öncesi yaşandı 1

Fransa’nın 23 kişilik kadrosunda bulunan oyuncular salı günü çalışmalarını sürdürürken, antrenmanda yer almayan tek isim Kylian Mbappe oldu.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre deneyimli golcü, yaşadığı soğuk algınlığı belirtileri nedeniyle tedbir amacıyla dinlendirildi. Mbappe’nin sağlık durumu teknik heyet tarafından yakından takip edilirken, yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde yeniden takımla çalışması bekleniyor.

İLK RAKİP MİLLİLERİMİZ

Fransa’da Mbappe endişesi! Türkiye maçı öncesi yaşandı 2

Fransa Milli Takımı, uluslararası maç takviminde ilk olarak Türkiye ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi cuma günü oynanacak.

Mbappe’nin karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceği önümüzdeki günlerde yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Fransa, Türkiye maçının ardından Belçika ile iki kez, İtalya ile de bir kez karşılaşacak.

ZİDANE’DAN MBAPPE İÇİN YENİ PLAN

Fransa’da Mbappe endişesi! Türkiye maçı öncesi yaşandı 3

RMC Sport’un haberine göre teknik direktör Zinedine Zidane, Mbappe’yi hücumun sol kanadında kullanmayı düşünüyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Ousmane Dembele’nin santrfor bölgesine çekilmesi planlanıyor. Mbappe ise Fransa Milli Takımı’nın hücumdaki en önemli silahlarından biri olmayı sürdürüyor.

FRANSA’NIN GOL REKORTMENİ

Fransa’da Mbappe endişesi! Türkiye maçı öncesi yaşandı 4

Kylian Mbappe, geçtiğimiz yaz düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda Olivier Giroud’yu geride bırakarak Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olmuştu.

Fransız yıldızın yokluğu ya da tam olarak hazır olmaması, Türkiye karşılaşması öncesinde Zidane’ın hücum planlamasında önemli bir başlık olarak öne çıkıyor.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'da Singo'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!G.Saray'da Singo'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!
Hallgrimsson İsrail'e ateş püskürdü! "Soykırıma karşı oynuyoruz"Hallgrimsson İsrail'e ateş püskürdü! "Soykırıma karşı oynuyoruz"
Anahtar Kelimeler:
Fransa Türkiye UEFA Uluslar Ligi milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Manisa'da okul önünde silahlı saldırı! Saldırgan böyle gelip, kaçmış... İlk görüntüler ortaya çıktı

Manisa'da okul önünde silahlı saldırı! Saldırgan böyle gelip, kaçmış... İlk görüntüler ortaya çıktı

Manisa'da okula silahlı saldırı

Manisa'da okula silahlı saldırı

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon...

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon...

MasterChef Eray siyasete atıldı! İşte katıldığı parti...

MasterChef Eray siyasete atıldı! İşte katıldığı parti...

Erdoğan, Hamdi Ulukaya'ya kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz

Erdoğan, Hamdi Ulukaya'ya kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.