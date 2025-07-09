Galatasaray'da yaprak dökümü başladı! Ismaıl Jacops için dünya devi Milan Cimbom'un kapısını çalacak...

İtalyan ekibi Milan, Theo Hernandez'in Al Hilal'e gidişiyle birlikte sol bek transferi için kolları sıvadı. Milan’ın listesinde Galatasaray forması giyen Ismael Jakobs’un bulunduğu iddia edildi.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Milano ekibi, Galatasaray’ın sol bek oyuncusu Ismael Jakobs'u transfer listesine ekledi. Sezonun ikinci yarısında Eren Elmalı ile birlikte sol bek mevkisinde görev alan Jacops için yönetim 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
25 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezon Monaco'dan 8 milyon Euro karşılığında transfer olurken, 23 karşılaşmada 2 asist yaptı.
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