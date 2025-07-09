SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da yaprak dökümü başladı! Ismaıl Jacops için dünya devi Milan Cimbom'un kapısını çalacak...

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’da sıra ayrılacak oyunculara geldi. Sarı kırmızılıların geçtiğimiz sezon Monaco’dan transfer ettiği oyuncu için Milan’ın talip olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da yaprak dökümü başladı! Ismaıl Jacops için dünya devi Milan Cimbom'un kapısını çalacak...
Burak Kavuncu

İtalyan ekibi Milan, Theo Hernandez'in Al Hilal'e gidişiyle birlikte sol bek transferi için kolları sıvadı. Milan’ın listesinde Galatasaray forması giyen Ismael Jakobs’un bulunduğu iddia edildi.

İTALYANLAR AÇIKLADI

Galatasaray da yaprak dökümü başladı! Ismaıl Jacops için dünya devi Milan Cimbom un kapısını çalacak... 1

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Milano ekibi, Galatasaray’ın sol bek oyuncusu Ismael Jakobs'u transfer listesine ekledi. Sezonun ikinci yarısında Eren Elmalı ile birlikte sol bek mevkisinde görev alan Jacops için yönetim 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

GEÇTİĞİMİZ YIL PERFORMANSI

Galatasaray da yaprak dökümü başladı! Ismaıl Jacops için dünya devi Milan Cimbom un kapısını çalacak... 2

25 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezon Monaco'dan 8 milyon Euro karşılığında transfer olurken, 23 karşılaşmada 2 asist yaptı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş Türk futbol tarihi rekorunu kırıyor!Beşiktaş Türk futbol tarihi rekorunu kırıyor!
Galatasaray'da yaprak dökümü başladı! Dünya devi Milan CmbomGalatasaray'da yaprak dökümü başladı! Dünya devi Milan Cmbom
Anahtar Kelimeler:
Milan galatasaray monaco transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'li vekillerin sloganlarına AK Partililer karşılık verdi!

CHP'li vekillerin sloganlarına AK Partililer karşılık verdi!

Yangının garaja sıçrayacağı ve patlama olabileceği söylendi

Yangının garaja sıçrayacağı ve patlama olabileceği söylendi

Fenerbahçe'de Szymanski'nin yerine Asensio geliyor! Bonservis ücreti bile belli oldu

Fenerbahçe'de Szymanski'nin yerine Asensio geliyor! Bonservis ücreti bile belli oldu

Milan o ismi gözüne kestirdi!

Milan o ismi gözüne kestirdi!

Direndi ve efsane oldu! Victor Osimhen, Galatasaray'da! Napoli'nin 'kırılmaz' denilen inadı kırıldı ve anlaşma sağlandı! Türk futbol tarihine geçecek...

Direndi ve efsane oldu! Victor Osimhen, Galatasaray'da! Napoli'nin 'kırılmaz' denilen inadı kırıldı ve anlaşma sağlandı! Türk futbol tarihine geçecek...

Daha yeni nişanlanmıştı! Genç futbolcunun acı ölümü

Daha yeni nişanlanmıştı! Genç futbolcunun acı ölümü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.