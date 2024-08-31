Galatasaray'da yeni ayrılık: Dubois sarı-kırmızılı formayı giymeyecek! TFF'ye bildirildi

Fransız futbolcu Leo Dubois yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymeyecek. Galatasaray sözleşmenin karşılıklı sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

GALATASARAY'DAN LEO DUBOIS AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Leo Michel Joseph Claude Dubois ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." denildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda da Fransız oyuncuya teşekkür ederek, "Galatasaray formasıyla gösterdiğin özveri ve mücadelen için teşekkürler Leo! Gelecekteki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İLK YILINDA 25 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'a 2022-2023 sezonunda transfer olan Fransız oyuncu, sarı-kırmızı formayla ilk yılında 25 resmi maçta görev alıp bir gol attı.

BAŞAKŞEHİR'E KİRALANDI

Geçen sezon 3 karşılaşmada görev aldıktan sonra RAMS Başakşehir'e kiralanan Dubois, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı bir maçın yanı sıra Trendyol Süper Lig'deki 2 karşılaşmada şans buldu.

DÜN ADANA KAFİLESİNDEYDİ

Dubois, Adana Demirspor karşılaşması için uçakla İstanbul'dan Adana'ya gelen sarı-kırmızılı kafilede yer almıştı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır