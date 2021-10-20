SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor!

Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor!

20.10.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formu yükselmeye devam eden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim, beklentilerin uzağında kalan Gustavo Assunçao'nun gönderilmesini istedi.

Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor!
Gustavo Assunçao

Gustavo Assunçao

BRE Brezilya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Transferin son gününde büyük ümitlerle Portekiz'in Famaliçao takımından 1 yıllığına kiralanan Gustavo Assunçao şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Fatih Terim'in 1'i ilk 11'de olmak üzere sadece 2 maçta forma şansı verdiği Brezilyalı orta alan oyuncusuyla ilgili şok bir iddia kulislerde dolaşıyor.

Fatih Terim son olarak Konyaspor önünde çok etkisiz kalan Assunçao'nun devre arasında gönderilmesini istiyor. Başarılı hocanın yönetimi bu konuda bir rapor sunduğu da gelen bilgiler arasında.

Terim'in özellikle Assunçao'nun fiziki yetersizliği nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın 21 yaşındaki futbolcunun yerine devre arasında mutlaka bir transfer yapılmasını istediği de belirlendi.

Alınan bilgilere göre Terim ara transfer döneminde Gedson Fernandes için bir kez daha harekete geçilmesini istiyor. Eğer Portekizli yıldız yine bitirilemezse bu kez Mohamed Elneny'nin ismi gündeme gelebilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldüKorku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü
PARTNERAleyna'nın annesi yine yaptı yapacağını! İşte son pozlarıAleyna'nın annesi yine yaptı yapacağını! İşte son pozları
Fatih Terim'in imha planı hazır!Fatih Terim'in imha planı hazır!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da MTA yerleşkesinde korkutan doğal gaz patlaması

Ankara'da MTA yerleşkesinde korkutan doğal gaz patlaması

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

Mağlubiyetin nedenini dobra dobra açıkladı

Mağlubiyetin nedenini dobra dobra açıkladı

Kritik maç öncesi Galatasaray açıkladı!

Kritik maç öncesi Galatasaray açıkladı!

Fenerbahçe'den tarihi protesto!

Fenerbahçe'den tarihi protesto!

Türkiye'nin efsane kulübü satılıyor!

Türkiye'nin efsane kulübü satılıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kural tanımaz bir hakem gördük

Kural tanımaz bir hakem gördük

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray maçı öncesi ünlü futbolcunun eşi çileden çıktı

Galatasaray maçı öncesi ünlü futbolcunun eşi çileden çıktı

Başakşehir'den Beşiktaş'a darbe!

Başakşehir'den Beşiktaş'a darbe!

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.