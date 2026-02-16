İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'nin kalbi için geliyorlar: 15 milyon euro

Fenerbahçe'nin bu sezon kalbi niteliğinde olan Marco Asensio için İspanya'dan teklif gelmek üzere.

VILLARREAL DEVREDE! İSPANYOLLAR DUYURDU...

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan iddialara göre La Liga ekiplerinden Villarreal'in Asensio’yu kadrosuna katmak için Fenerbahçe’ye resmen girişimde bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu kulübün, İspanyol orta saha oyuncusunun çok yönlü oyun stilinin kendi sistemlerine uygun olduğunu düşündüğü ve transfer hamlesini somutlaştırmak istediği belirtildi.

FARK 5 MİLYON EURO İDDİASI...

Villarreal, Marco Asensio için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Fenerbahçe, İspanyol yıldız için sadece 20 milyon euro ve üstündeki teklifleri değerlendirecek.

Özellikle sezon ortasında yıldız bir ismin satışıyla ilgili kararın sportif hedeflerle dengelenmesi gerekecek. Asensio’nun kariyer planlaması ve kulübün finansal değerlendirmeleri, transfer sürecinin bundan sonraki seyrini belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor.

SEZON BAŞI PSG'DEN ALINDI! PERFORMANSIYLA GÖZLERİN PASINI SİLDİ...

Fenerbahçe sezon başında Marco Asensio için 7.5 milyon euro bonservis bedeli + bonus karşıığında Fransız devi PSG ile anlaşmaya varmıştı. Marco Asensio bu sezon 29 karşılaşmada 12 gol ve 9 asist yaparak takımı adına inanılmaz bir performans segiledi.