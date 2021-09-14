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Galatasaray'da yıldız isim en az 2 ay yok

14.09.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sol ayak bileğinden operasyon geçiren Galatasaraylı Arda Turan'ın durumunun tahmin edilenden ciddi olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'da yıldız isim en az 2 ay yok

Galatasaray'da Randers ve Giresunspor maçlarında sakatlıklar yaşayan ve yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalan Arda Turan'dan kötü haber geldi.

Sol ayak bileğindeki iç yan bağlarında kopma meydana gelen ve operasyon geçiren Arda'yı, uzun bir tedavi süreci bekliyor.

34 yaşındaki hücum oyuncusunun sahalara dönüşünün 2-3 ayı bulacak olması, teknik direktör Fatih Terim'in keyfini kaçırdı.

Terim, Kasımpaşa'dan sonra Trabzonspor maçında da 2-0'ı koruyamayan takımının saha içinde Arda gibi lider bir oyuncuyu aradığını ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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