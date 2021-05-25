Galatasaray'da yıldız oyuncular takımdan ayrılıyor!

Galatasaray'da tarihi başkanlık seçimi beklenirken Fatih Terim'in takımdaki geleceği de merak ediliyor. Sözleşmesi sona eren tecrübeli hoca, ayrılmadan önce yönetime yeni sezon planlaması hakkında bir rapor sundu.

LUYINDAMA'YI İSTEMİYOR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, tecrübeli teknik adam sarı-kırmızılı kulüpte sözleşmesi devam eden bazı oyuncularla yola devam edilmemesi gerektiğini belirtti. Fatih Terim, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Christian Luyindama'nın disiplinsiz davranışlarda bulunduğunu raporunda belirtti ve yaz transfer döneminde satılmasını istedi. 67 yaşındaki teknik adam, mukavelesi biten Martin Linnes, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı ve Ömer Bayram ile de yeni sözleşme yapılmamasını bildirdi.

EMRE KILINÇ VE ONYEKURU KARARI

Terim, sezon başında takıma katılan Emre Kılınç'ın performansından memnun olmadığını raporuna ekledi ve "Satabilirsiniz" yönünde not düştü. Tecrübeli teknik adam, Henry Onyekuru'nun da opsiyonunun kullanılmaması yönünde görüş bildirdi.

ARDA, EMRE AKBABA VE DONK'A YENİ SÖZLEŞME

Fatih Terim ayrıca Arda Turan, Emre Akbaba ve Ryan Donk'la yeni sözleşme yapılmasını da istedi. Gedson Fernandes ile Halil Dervişoğlu'nun da takıma yeniden kazandırılması yönünde bilgi raporda yer aldı. Galatasaray geçtiğimiz günlerde Brezilyalı futbolcu Marcao'nun sözleşmesini 2 yıl uzattı.Galatasaray Sportif AŞ'den yapılanaçıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.



