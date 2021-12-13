Galatasaray'da yönetim ikiye bölündü!

Galatasaray, Süper Lig'de zirveyle puan farkını kapama hesapları yaptığı, transfer dönemi için çalışmalarına hız verdiği dönemde strateji değişikliğine gitti. Sarı kırmızılı kulüpte, Lazio maçıyla birlikte TFF ve hakemlerle ilgili sürpriz bir karar alındı.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANIYOR

Skorer'de yer alan habere göre; Galatasaray’da eski başkanlar, ikinci başkanlar ve divan başkanlarının yer aldığı Yüksek İstişare Kurulu bu hafta bir daha toplanıyor. İlki 13 Ekim’de yapılan toplantının ikincisi ise çarşamba günü divan toplantısından önce Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı’nda gerçekleşecek.

G.SARAY'DA STRATEJİ DEĞİŞİYOR

Galatasaray’da strateji değişiyor. Artık hakemler ve Türkiye Futbol Federasyonu hakkında Başkan Burak Elmas kendisi yerine daha çok ön planda Teknik Direktör Fatih Terim’in olmasını istedi.

LAZIO MAÇI ÖNCESİ KARAR ALINDI

UEFA Avrupa Ligi gruplarında son oynanan Lazio maçı öncesi tecrübeli teknik adamın çıkıp hakemler hakkında konuşmasının da bu nedenle yapıldığı ve artık strateji değiştirildiği öğrenildi.

AÇIKLAMALARI TERİM YAPACAK

Galatasaray’da hakem kararları, atamalar ve cezalarla ilgili olarak bundan sonra Fatih Terim daha çok öne çıkacak, gerekli açıklamaları kendisi yapacak.

YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu kararla beraber Terim, haksızlığa uğranıldığını düşündüğü konuları gündeme getirecek. Ancak yönetim bu kararın ardından ikiye bölünmüş durumda.



