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Galatasaray'da Younes Belhanda çıkmazı

01.03.2021 10:49 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Younes Belhanda çıkmazı

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı yıldız Younes Belhanda ile Galatasaray arasındaki sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. İşte son gelişmeler...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı yıldızla yapılan görüşmeler çıkmaza girdi. Sarı-Kırmızılılar, 31 yaşındaki oyuncuya maksimum 1.7 milyon Euro verebileceklerini iletti.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Geldiği günden bu yana performansıyla Sarı-Kırmızılı taraftarları ikiye bölen, bir bölümünü kendisine hayran bırakan, diğer kısmının ise bir türlü gözüne giremeyen Younes Belhanda 4 senelik sözleşmesinin sonuna geliyor.

ORTAK NOKTA BULUŞAMADILAR

Her fırsatta Cim Bom'da mutlu olduğunu dile getiren Faslı yıldız için yönetim bir süredir kontrat yenileme görüşmeleri yapıyordu. An itibarıyla tarafların ortak bir noktada buluşamadığı gelen haberler arasında.

G.SARAY'IN SON TEKLİFİ: 1.7

Sarı-Kırmızılı yönetim, şu anda 3 milyon 350 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcuya pazarlıkların ardından maksimum 1.7 milyon Euro verebileceğini iletti.

GALATASARAY ISRARCI DEĞİL

Teklifi sunan ve beklemeye geçen Mustafa Cengiz ve ekibi, 31 yaşındaki oyuncu için ısrarcı olmayacak. Belhanda teklifi kabul ederse takımda kalacak, etmezse 4 yıllık birliktelik Haziran ayında sona erecek.

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