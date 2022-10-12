Galatasaray'da Yunus Akgün harekatı başladı! Teklifi kabul bile etti...

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor ile harikalar yaratan ve bu sene Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün için yeni gelişmeler yaşanıyor. Aldığı maaşın düşük olması nedeniyle gündeme gelen Yunus Akgün için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.

MAAŞI 16.6 KAT ARTTIRILIYOR

Yıllık 900 bin TL kazanan Yunus Akgün ile görüşülerek sözleşmesinde iyileştirilmeye gidildi. Bu sezonun devre arasından sonra geçerli olacak anlaşma gereği Yunus'un maaşı 15 milyon TL seviyesine yükseltildi.

SERBEST KALMA BEDELİNE OLUMSUZ CEVAP

Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün ile yaptığı yeni sözleşmede serbest kalma bedeli koymak istedi fakat Yunus'un menajeri bu teklife sıcak bakmadı. Avrupa ekiplerinin radarında olan Yunus Akgün için 10 milyon Euro'nun altındaki teklifler ciddiye alınmayacak.



