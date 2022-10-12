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Galatasaray'da Yunus Akgün harekatı başladı! Teklifi kabul bile etti...

12.10.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Yunus Akgün ile yeni sözleşme müzakereleri tüm hızıyla devam ediyor. Başarılı oyuncunun maaşı düşük olduğu gerekçesiyle 16.6 kat arttırıldı. Genç isim hakkında henüz resmi açıklama gelmese de, Galatasaray yönetimi hafta içinde yaptığı görüşmelerden sonra işi bitirdi.

Galatasaray'da Yunus Akgün harekatı başladı! Teklifi kabul bile etti...
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor ile harikalar yaratan ve bu sene Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün için yeni gelişmeler yaşanıyor. Aldığı maaşın düşük olması nedeniyle gündeme gelen Yunus Akgün için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.

MAAŞI 16.6 KAT ARTTIRILIYOR

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Yıllık 900 bin TL kazanan Yunus Akgün ile görüşülerek sözleşmesinde iyileştirilmeye gidildi. Bu sezonun devre arasından sonra geçerli olacak anlaşma gereği Yunus'un maaşı 15 milyon TL seviyesine yükseltildi.

SERBEST KALMA BEDELİNE OLUMSUZ CEVAP

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Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün ile yaptığı yeni sözleşmede serbest kalma bedeli koymak istedi fakat Yunus'un menajeri bu teklife sıcak bakmadı. Avrupa ekiplerinin radarında olan Yunus Akgün için 10 milyon Euro'nun altındaki teklifler ciddiye alınmayacak.


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