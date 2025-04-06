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  4. Galatasaray'da Yunus Akgün için karar verildi! Milli oyuncuda sıcak gelişmeler yaşanıyor

Galatasaray'da Yunus Akgün için karar verildi! Milli oyuncuda sıcak gelişmeler yaşanıyor

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
06.04.2025 13:07
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Gelecek sezonun planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın iç transfer operasyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İç transferde Abdülkerim, Barış Alper ve Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini güncelleyen Galatasaray'da imza sırası Yunus Akgün'e geldi.

Galatasaray'da Yunus Akgün için karar verildi! Milli oyuncuda sıcak gelişmeler yaşanıyor
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Milli sağ kanatla sezon bitmeden anlaşmaya varılacak ve yaz dönemi için geçerli 11 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu kaldırılacak. 2000 doğumlu oyuncunun ücretine zam yapılacak.

KAZANACAĞI MAAŞ

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2 milyon Euro ödemeye hazır olan yönetim, Yunus'un serbest kalma maddesini devre dışı bırakacak. Yunus Akgün, Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu doldurdu. Dizinden yaşadığı sakatlığa rağmen fedakârlık yaparak oynamaya devam eden futbolcu, sözleşmesini uzatmaya karar verdi.

19 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

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Bu sezon dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle kısa bir süre formasından uzak kalan Yunus Akgün 36 maçta sahaya çıktı. 24 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 8 asist kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
spor Süper Lig galatasaray
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