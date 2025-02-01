Galatasaray'da Yunus Akgün şoku! Sudan ucuz fiyata takımdan ayrılabilir! Avrupa kulüpleri avcunu ovuşturmaya başladı bile...

Galatasaray'da Yunus Akgün krizi yaşanıyor. Mevcut sözleşmesine göre takımın en az kazanan oyuncuları arasında yer alan milli oyuncu, Galatasaray ile sözleşme pazarlığına başlamıştı. Fakat pazarlıklar iki taraf için de beklenildiği gibi gitmedi...

SÖZLEŞMESİNE MÜTHİŞ ZAM!

Mevcut sözleşmesinde 400 bin Euro kazanan Yunus Akgün'e 2 milyon Euro öneren Galatasaray oyuncunun maaşına belirgin bir zam yapıp, 2026 bitecek sözleşmesini de uzatmak için pazarlıklara başlamıştı. Yunus Akgün cephesi sarı-kırmızılılara beklenmedik bir cevap verdi.

KULÜBE REST ÇEKTİ!

Galatasaray'ın önerdiği 2 milyon Euro'yu reddeden Yunus Akgün cephesi, sarı-kırmızılılardan 3 milyon Euro talep etti. Galatasaray'ın da bu teklifi kabul etmediği aktarılırken bunun üzerine 24 yaşındaki futbolcunun menajerinin kulübe rest çekerek, "Kabul etmezseniz, çıkış maddesiyle (10 milyon Euro) götürürüz" dediği iddia edildi. (Fotomaç)