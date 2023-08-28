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  4. Galatasaray'da Yunus Akgün sonrası sıradaki veda Fredrick Midtsjö! 5 talip birden...

Galatasaray'da Yunus Akgün sonrası sıradaki veda Fredrick Midtsjö! 5 talip birden...

28.08.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da hem maaş yükünden kurtulmak hem de yeni transferlere yer açabilmek adına bazı isimlerle yollar ayrılırken, son olarak Yunus Akgün'e veda edilmişti. Sarı-Kırmızılı yönetim Norveçli oyuncu Midtsjö'ye de veda edilmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Fredrik Midtsjö

Fredrik Midtsjö

NOR Norveç
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yaz transfer döneminde hareketli bir gündem geçiren ve kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, mevcut rotasyonunda yer açmak için çalışmalarına devam ederken, son olarak Yunus Akgün'ü İngiliz ekibi Leicester City'ye kiralamıştı.

Sarı-Kırmızılılarda vedalar devam edecek gibi görünütken, milli futbolcu sonrası Fredrick Midtsjö ile de yolların ayrılması bekleniyor.

MIDTSJÖ DE YOLCU

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray'ın Molde'yi 3-2 mağlup ettiği maçta attığı son dakika golüyle rövanş öncesinde takımına büyük bir avantaj getiren Norveçli futbolcunun transfer olması öngörülüyor.

5 CİDDİ TALİP

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Orta saha oyuncusu ile 5 takım birden ilgilenirken, bunlardan ilki Süper Lig ekiplerinden Pendikspor... İstanbul ekibi Norveçli futbolcuyla ciddi şekilde ilgilenirken, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için temaslarına devam ediyor.

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Midtsjö ile Pendikspor dışında; Samsunspor, Başakşehir ve Verona da ilgileniyor. Transfer tahtası kapalı olan Kayserispor da transferi açması durumunda deneyimli orta saha oyuncusu için hamle yapmayı planlıyor.

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