Galatasaray'da Yunus Akgün sonrası sıradaki veda Fredrick Midtsjö! 5 talip birden...

Yaz transfer döneminde hareketli bir gündem geçiren ve kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, mevcut rotasyonunda yer açmak için çalışmalarına devam ederken, son olarak Yunus Akgün'ü İngiliz ekibi Leicester City'ye kiralamıştı.

Sarı-Kırmızılılarda vedalar devam edecek gibi görünütken, milli futbolcu sonrası Fredrick Midtsjö ile de yolların ayrılması bekleniyor.

MIDTSJÖ DE YOLCU

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray'ın Molde'yi 3-2 mağlup ettiği maçta attığı son dakika golüyle rövanş öncesinde takımına büyük bir avantaj getiren Norveçli futbolcunun transfer olması öngörülüyor.

5 CİDDİ TALİP

Orta saha oyuncusu ile 5 takım birden ilgilenirken, bunlardan ilki Süper Lig ekiplerinden Pendikspor... İstanbul ekibi Norveçli futbolcuyla ciddi şekilde ilgilenirken, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için temaslarına devam ediyor.

BELÖZOĞLU'NUN DA RADARINDA

Midtsjö ile Pendikspor dışında; Samsunspor, Başakşehir ve Verona da ilgileniyor. Transfer tahtası kapalı olan Kayserispor da transferi açması durumunda deneyimli orta saha oyuncusu için hamle yapmayı planlıyor.

