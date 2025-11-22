SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Yusuf Demir 17.dakikada girdi! 45'de oyundan alındı...

Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni ağırlarken, maçın henüz başlarında Niang'ın golüyle geriye düştü. Sarı-kırmızılı ekipte orta saha oyuncusu Lemina sakatlanıp oyundan alınırken, yerine Yusuf Demir girdi. Devre arasında 1-0 geride giren Okan Buruk ikinci yarıya Yusuf Demir'siz çıktı.

Galatasaray'da Yusuf Demir 17.dakikada girdi! 45'de oyundan alındı...
Burak Kavuncu

Süper Lig'in 13.haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip henüz daha ilk yarıdan 2 önemli ismini sakatlığa kurban verdi. Maçın17.dakikasında Lemina'nın yerine oyuna dahil olan Yusuf Demir 45 de oyundan alındı ve bu olay sosyal medyada gündem oldu

17'DE GİRDİ 45'DE ÇIKTI!

Galatasaray da Yusuf Demir 17.dakikada girdi! 45 de oyundan alındı... 1

Galatasaray'da dakikalar 17'i gösterdiğinde Gabonlu oyuncu Lemina sakatlandı ve tedavi için kenara geldi. Yıldız oyuncu oyuna tekrar dahil olsa da kendini denedi ve yerini Yusuf Demir'e bıraktı. Devreye 1-0 geride giren Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk ikinci yarının başında oyundan alındı.

SINGO'DA SAKATLANDI!

Galatasaray da Yusuf Demir 17.dakikada girdi! 45 de oyundan alındı... 2

Müsabakada ilk yarının sonlarına doğru rakip sahanın sağ tarafında kendini yere bırakan Wilfried Singo, daha sonra oyuna devam edemedi. 24 yaşındaki futbolcunun yerine Mauro Icardi oyuna dahil oldu.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 77'
Galatasaray Galatasaray
3 - 1
Gençlerbirliği Gençlerbirliği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk ile Volkan Demirel arasında gerginlik! İkili tartışma yaşadıOkan Buruk ile Volkan Demirel arasında gerginlik! İkili tartışma yaşadı
Galatasaray'a Gençlerbirliği maçında şok! Lemina sakatlandı...Galatasaray'a Gençlerbirliği maçında şok! Lemina sakatlandı...
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Yusuf Demir galatasaray Mario Lemina
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.