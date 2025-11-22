Galatasaray'da Yusuf Demir 17.dakikada girdi! 45'de oyundan alındı...

Süper Lig'in 13.haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip henüz daha ilk yarıdan 2 önemli ismini sakatlığa kurban verdi. Maçın17.dakikasında Lemina'nın yerine oyuna dahil olan Yusuf Demir 45 de oyundan alındı ve bu olay sosyal medyada gündem oldu

17'DE GİRDİ 45'DE ÇIKTI!

Galatasaray'da dakikalar 17'i gösterdiğinde Gabonlu oyuncu Lemina sakatlandı ve tedavi için kenara geldi. Yıldız oyuncu oyuna tekrar dahil olsa da kendini denedi ve yerini Yusuf Demir'e bıraktı. Devreye 1-0 geride giren Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk ikinci yarının başında oyundan alındı.

SINGO'DA SAKATLANDI!

Müsabakada ilk yarının sonlarına doğru rakip sahanın sağ tarafında kendini yere bırakan Wilfried Singo, daha sonra oyuna devam edemedi. 24 yaşındaki futbolcunun yerine Mauro Icardi oyuna dahil oldu.