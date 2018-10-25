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Galatasaray'da Yuto Nagatomo sakatlanarak oyundan çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.10.2018 00:24 | Son Güncelleme

Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha yaşandı! Galatasaray’ın başarılı sol beki Yuto Nagatamo, Schalke 04 maçında oyuna devam edemedi ve yerini Ömer Bayram’a bıraktı.

Galatasaray'da Yuto Nagatomo sakatlanarak oyundan çıktı

Galatasaray’ın peşini sakatlıklar bırakmıyor. Hafta sonu ligde oynanan Bursaspor maçında Serdar Aziz, Fernando ve Feghouli sakatlıklarından dolayı müsabakaya devam edememişti. Türk Telekom Stadyumu’nda Schalke ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da Japon sol bek Yuto Nagatomo oyunu tamamlayamadı.

  1. dakikada yaşanan bir pozisyonda Nagatomo’nun göğüsüne top geldi. Yere yığılan başarılı futbolcu daha sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Teknik Direktör Fatih Terim 81. dakikada Nagatomo’nun yerine Ömer Bayram’ı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Yuto Nagatomo

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