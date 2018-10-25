Galatasaray'da Yuto Nagatomo sakatlanarak oyundan çıktı

Galatasaray’ın peşini sakatlıklar bırakmıyor. Hafta sonu ligde oynanan Bursaspor maçında Serdar Aziz, Fernando ve Feghouli sakatlıklarından dolayı müsabakaya devam edememişti. Türk Telekom Stadyumu’nda Schalke ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da Japon sol bek Yuto Nagatomo oyunu tamamlayamadı.
Teknik Direktör Fatih Terim 81. dakikada Nagatomo’nun yerine Ömer Bayram’ı aldı.
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