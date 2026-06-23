Galatasaray'da yüzyılın transfer çılgınlığı! Virgil van Dijk için dev operasyon...

Süper Lig'de elde ettiği üst üste şampiyonlukların ardından gözünü tamamen Avrupa'da kalıcı başarılara ve Şampiyonlar Ligi'ne diken Galatasaray, transfer piyasasını altüst edecek tarihi bir hamle için pusuda bekliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, savunma hattına çağ atlatacak dünya yıldızı bir isim için tüm şartları zorlama kararı aldı.

YABANCI KURALI DEĞİŞİRSE İLK HEDEF O OLACAK

Kulüpler Birliği'nin TFF üzerindeki "yabancı kuralının esnetilmesi ve 10+4 sistemine geçilmesi" yönündeki yoğun baskısı, Galatasaray'ın transfer stratejisini de doğrudan şekillendirdi. Yönetim, federasyondan çıkacak olası bir olumlu karar durumunda vakit kaybetmeden doğrudan Hollandalı süperstar için resmi temasları başlatacak. Teknik direktör Okan Buruk'un da savunmanın merkezine tam bir lider ve oyun kurucu stoper istemesi, Van Dijk ismini listenin en tepesine yazdırdı.

LIVERPOOL AYRILIĞA YEŞİL IŞIK YAKTI

Transferin önündeki en büyük mali ve bürokratik engellerden biri gibi görünen Liverpool cephesinden ise Galatasaray'ın iştahını kabartacak haberler geldi. İngiliz devi, 34 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusunun kulüple olan sözleşmesinin son yılına girecek olması nedeniyle takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Merseyside ekibi, oyuncuyu bedelsiz kaptırmak yerine bu yaz makul bir bonservis bedeliyle elden çıkarmaya razı duruma geldi. Kariyerinde yeni bir meydan okumaya sıcak bakan Van Dijk'ın da Türkiye ihtimalini tamamen göz ardı etmediği belirtiliyor.