SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Zaha bilinmezliği! Meğer ayrılmak için o maçı bekliyormuş... Veda planı herkesi şaşırttı

Galatasaray'da Zaha bilinmezliği! Meğer ayrılmak için o maçı bekliyormuş... Veda planı herkesi şaşırttı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.08.2024 08:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılması beklenirken, yıldız isim için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Zaha bilinmezliği! Meğer ayrılmak için o maçı bekliyormuş... Veda planı herkesi şaşırttı
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın İngiltere ekibi Crystal Palace'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılması beklenirken yıldız isme İngiliz ekipleri talip olmuştu.

Birçok talibi olan Fildişili oyuncunun takımdan ayrılmak istemediği yönünde haberler çıkarken, bu durumun sebebi de sonradan anlaşıldı.

PRİM PLANI HERKESİ ŞAŞIRTTI

galatasarayin-wilfred-zaha-problemi-buyuyor

A Spor'un haberine göre; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde sözleşme gereği Wilfried Zaha'ya yüklü miktarda prim ödemesi yapacak. Yıldız isim bu parayı alabilmek için takımdan ayrılmak istemiyor.

O MAÇI BEKLİYOR

wilfried-zaha-galatasaray-2023-24-1695731306-117743

Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi play-off turunda 21 ve 27 Ağustos tarihlerinde Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika galatasaray zaha
En Çok Okunan Haberler
Kahreden olay! Baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu! Geriye yazılan iki mektup kaldı

Kahreden olay! Baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu! Geriye yazılan iki mektup kaldı

İstanbul'un göbeğinde köpek saldırısında hayatını kaybetti! Yakınları isyan etti: 'Köpekler boğazını koparmış'

İstanbul'un göbeğinde köpek saldırısında hayatını kaybetti! Yakınları isyan etti: 'Köpekler boğazını koparmış'

İstanbulspor, Amedspor maçına o pankartla çıktı! Maç öncesi protokol krizi

İstanbulspor, Amedspor maçına o pankartla çıktı! Maç öncesi protokol krizi

İlkay Gündoğan kararını resmen açıkladı!

İlkay Gündoğan kararını resmen açıkladı!

Ve beklenen oldu! Ayrılık resmen açıklandı...

Ve beklenen oldu! Ayrılık resmen açıklandı...

Süper Lig devi ayrılığı resmen açıkladı!

Süper Lig devi ayrılığı resmen açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.