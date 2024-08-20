Galatasaray'da Zaha bilinmezliği! Meğer ayrılmak için o maçı bekliyormuş... Veda planı herkesi şaşırttı

Galatasaray'ın İngiltere ekibi Crystal Palace'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılması beklenirken yıldız isme İngiliz ekipleri talip olmuştu.

Birçok talibi olan Fildişili oyuncunun takımdan ayrılmak istemediği yönünde haberler çıkarken, bu durumun sebebi de sonradan anlaşıldı.

PRİM PLANI HERKESİ ŞAŞIRTTI

A Spor'un haberine göre; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde sözleşme gereği Wilfried Zaha'ya yüklü miktarda prim ödemesi yapacak. Yıldız isim bu parayı alabilmek için takımdan ayrılmak istemiyor.

O MAÇI BEKLİYOR

Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi play-off turunda 21 ve 27 Ağustos tarihlerinde Young Boys ile karşı karşıya gelecek.