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Galatasaray'da Zaniolo için çok konuşulacak iddia! Yeni takımını açıkladılar

23.07.2023 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan transfer gelişmelerinin ardı arkası kesilmezken, Zaniolo için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Birçok kulüp yıldız oyuncu için Galatasaray'ın kapısını çalarken, İngiliz basınından 24 yaşındaki oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

ZANIOLO'YA ADA KANCASI

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Buna göre; Premier Lig ekibi Aston Villa, G.Saray'dan Nicolo Zaniolo ile ilgileniyor. Youri Tielemans ve Pau Torres'i renklerine katan Aston Villa'nın bu transferi gerçekleştirmek istediği belirtiliyor.

UNAI EMERY İSTİYOR

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Teknik direktör Unai Emery'nin İtalyan yıldızı kadrosunda görmek istediği yazıldı. Sakatlık geçmişinden dolayı bu transferin bir risk olabileceği belirtilirken, Sevilla'dan transfer operasyonlarının başına getirilen Monchi'nin bu riski alabileceği kaydedildi.

Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro.

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